Všechno tady funguje jako před mým odchodem, radoval se plzeňský Škvařil

„Jsem rád, že jsme to zvládli, protože ve Veselí se nehraje snadno. Atmosféra je tady velmi povzbuzující pro domácí. Samozřejmě nás nabudila ta pohárová porážka, hodně nás mrzela. Chtěli jsme to Veselí vrátit i s úroky, což se myslím povedlo,“ hodnotil plzeňský trenér Michal Tonar.

Hosté nasadili dvě staronové posily, spojky Michala Tonara s Milanem Škvařilem, ten návrat do dresu Talentu po dvou a půl letech opepřil čtyřmi přesnými trefami. „Všechno tady funguje jako před mým odchodem, je to super. Jsem rád, že jsme to zvládli,“ svěřil se Škvařil pro klubový web.

Domácí sice v úvodu odskočili do vedení 2:0, ale Plzeň rychle nastartovala obrat. Brzy skóre otočila, do poločasu jej navýšila až na čtyřbrankové vedení 14:10. Po pauze hosty nepřibrzdilo ani nepříjemné zranění gólmana Šmída, který se při zákroku bolestivě udeřil hlavou o brankovou konstrukci a duel tak dochytal Herajt. I on si připsal pár povedených zákroků, Talent držel vysoké tempo hry a Novému Veselí postupně utekl až na rozdíl osmi gólů. Závěr si snadno pohlídal.

„Plzeň je tým, který můžeme porazit jen tehdy, když ukážeme stoprocentní výkon, nasazení a budeme mít štěstí. Dnes byla jasně lepší, já nejsem spokojený s přístupem některých hráčů. Navíc nám vypadl nemocný Martin Kocich,“ mínil domácí kouč Pavel Hladík.

Talent se kromě širokého kádru opíral o střeleckou sílu Jakuba Tonara, který si připsal osm branek a měl i stoprocentní úspěšnost při sedmimetrových hodech.

„Ač jsme posílili, kluci se pořád do něčeho vrací, přece jenom styl, který hráli před třemi lety, je trošku jiný, než jaký chceme hrát teď. Poprali se s tím dobře, ale samozřejmě je tam spousta věcí, na kterých musíme pracovat. Teď nás soupeři dostávají pod tlak prohlášeními, že proti nám nemají co ztratit. Ale tlak si musíme vytvářet hlavně sami na sebe. V sestavě, kdy dokážeme 60 minut na soupeře tlačit, je to obrovská změna,“ doplnil trenér Tonar.

Doma se jeho tým poprvé v novém roce představí příští neděli, od 11 hodin hostí Hranice. A nastoupit by už měla i další nová tvář, levoruký Srb Stefan Terzič, vítěz Ligy mistrů z roku 2013.