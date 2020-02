Šest gólů, ale i výtky. Ještě to nebylo stoprocentní, uznal Terzič

„To bylo poprvé, co jsem hrál ráno. Musel jsem vstávat v sedm hodin, po snídani přišel do haly a tam zjistil, že mají zpoždění. Mohl jsem ještě padesát minut spát,“ pousmál se 25letý Terzič po vítězství 34:25. „Ale to se může stát. Jsem rád, že jsme vyhráli po dobrém výkonu, i když je na čem pracovat,“ doplnil.

Levoruká spojka si při premiéře připsala šest branek. Ale kouč Tonar ho „peskoval“ po několika chybách v obraně. „Můj výkon ještě nebyl stoprocentní. Je spousta věcí, které společně musíme zlepšit. Ale bude to jen lepší,“ věřil Terzič.

V Plzni se zabydluje rychle. „V šatně je pořád hodně legrace. Spoluhráči mi ukázali město, už jsme si dali i pivo. Jsem opravdu pozitivně překvapený,“ svěřil se vítěz Ligy mistrů z roku 2013. V Talentu bude do konce sezony. „Cíl je jasný. Vše vyhrát a získat titul,“ prohodil.