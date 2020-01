Triumf v Lize mistrů? Fantastický příběh, vyprávěl Terzič v Plzni

Kouč: Konkurence vzrostla Pokud ještě v příštích dvou dnech přesvědčí trenéra Tonara, bude srbská pravá spojka Stefan Terzič třetí zimní posilou házenkářů Plzně. V pauze už mistr získal dvě bývalé opory, další spojky Milana Škvařila s Michalem Tonarem. „Ztrátou Honzy Stehlíka jsme na pravé straně hodně utrpěli, z leváků tam zůstal jen Tim Bogdanič. Ke Stefanovi se zatím nechci konkrétně vyjadřovat, je tady krátce a uvidíme ještě v pátek. Každopádně parametry na tento post má dobré,“ uvedl kouč Michal Tonar. Pokud po zranění Stehlíka zvažoval, který z praváků se postaví na pravou spojku, příchodem Škvařila a jeho staršího syna Michala se mu kádr naopak ještě rozšířil. „Oba jsou to určitě nadstandardní hráči, navíc prostředí dokonale znají. Konkurence v týmu se tím určitě zvýšila. Momentálně máme některé posty dokonce ztrojené,“ mínil trenér Talentu. „Máme ještě pár dnů na to, abychom kluky zapracovali, a doufám, že v sobotu v Novém Veselí budou všichni v takovém zdravotním stavu, že budou moci nastoupit. A já budu mít jen ty příjemnější starosti, koho postavit,“ konstatoval Tonar. Do konce základní části zbývá odehrát sedm kol, v Novém Veselí se Plzeň představí v sobotu od 18.10 hodin. A soupeř se bude chtít revanšovat za nedávné vyřazení v semifinále Českého poháru. „Tři čtvrtě utkání jsme měli pod kontrolou, až konec se nám nepovedl a Veselí skóre otočilo. Teď jim to chceme vrátit i s úroky a hlavně se chceme dobře nastartovat do jarní soutěže,“ doplnil kouč.