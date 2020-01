Plzeňští házenkáři testuji Srba, který triumfoval v Lize mistrů

V úterý tahle levoruká spojka a srbský reprezentant dorazí do Plzně! A po čtyřdenním testu se rozhodne, zda posílí mistrovský Talent pro jarní část extraligové sezony.

„Nepohodl se v Rumunsku, kde hrál od začátku sezony za tým AHC Potaissa Turda. Teď je volný a kývl na to, že ho vyzkoušíme. Pokud se dohodneme, do konce sezony by za nás mohl hrát,“ hlásil sportovní manažer Talentu Jan Štochl.

Ten si Terziče pamatuje ještě z doby, kdy sám jako gólman působil v Německu. „V Hamburku byl jako talentovaný mladík. Pro nás je výhodou i to, že se tam rychle naučil německy, tím odpadá jazyková bariéra,“ pousmál se Štochl. Vždyť on i plzeňský kouč Michal Tonar v Německu strávili řadu let.

I 25letý Terzič, bez pěti centimetrů dvoumetrový chlapík s potetovanýma rukama, už ušel kus cesty. Z Hamburku odešel do Makedonie, kde s Vardarem Skopje získal dva tituly, poslední tři uplynulé sezony oblékal dres Benfiky Lisabon.

Pro českého šampiona, který kvůli zranění přišel až do léta o levorukou oporu Stehlíka, je Terzič zatraceně zajímavé jméno. A přidal by se ke dvěma zimním posilám, navrátilcům Milanu Škvařilovi s Michalem Tonarem. Druhý jmenovaný se s Talentem minulý týden dohodl na smlouvě na dva a půl roku.

„Není tam ani žádná výstupní klauzule, teď jsem napevno zakotvil v Plzni. Navíc jsem byl pryč jen půl roku, snad týmu pomůžu. O motivaci nouze není, chci se porvat o další titul,“ prohlásil Tonar.