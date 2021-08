Obhajoba znamená jen větší tlak, tuší plzeňský trenér Štochl

Jediným nováčkem v týmu je však slovenská spojka Marek Korbel. Jak se vám zatím jeví?

Jde o fyzicky výborně vybaveného hráče, o tom jsem pochyby neměl. Bude spíš otázka času, jak se s námi sladí herně.

Co čekáte, že do sestavy přinese speciálního?

Je to velký, silný hráč. To byl jeden ze základních parametrů, proč jsme po něm sáhli. Střelecky disponovaná levoruká spojka, takových hráčů se v našich končinách příliš nevyskytuje. Slibujeme si od něho větší nebezpečí ze střední a větší vzdálenosti na pravé straně. Zároveň také vyztužení defenzivy, i vzhledem k jeho fyzickým parametrům.

Během léta mužstvo opustil pouze Tim Bogdanič. Je výhodné, že tým zůstává pohromadě?

Předpokládám, že ano. Ale ostatní týmy se budou zlepšovat, posilovat. To, že jsme mistry, znamená jen větší tlak. Jestliže chceme obhájit pozice, musíme jít také výkonnostně nahoru.

Vracíte se do evropských pohárů, měli jste roční pauzu. Jste rád, že budete v EHF Cupu mezi nasazenými?

Tak napůl, protože nasazení jsme i proto, že hrajeme až třetí nejvýznamnější pohár, co se týče kvality. To má spoustu důvodů. Jedním z nich je, že v Čechách neexistuje hala, která by splňovala podmínky pro pořádání domácích zápasů v prvních dvou soutěžích. A to je škoda, protože Evropská liga, kterou jsme hráli v minulosti, by byla lepší. Ale i tak můžeme potkat kvalitní soupeře.

V dosud posledním přípravném utkání jste nestačili na drážďanský HC Elbflorenz, v Německu jste prohráli 24:34.

Drážďany vyhrály zaslouženě, ale rozdíl ve skóre je možná až příliš vysoký. Odpovídající by spíš byla prohra tak o čtyři pět gólů. Takový jsme drželi ještě deset minut před koncem.

Dnes vás čeká Coburg. Čekáte ještě těžší zápas?

Bude to podobně silný soupeř jako Drážďany, my chceme hrát právě s takhle kvalitními protivníky. Dostanou nás pod tlak, do situací, na které nejsou kluci zvyklí. Čím více takových situací zažijí v přípravě, naučí se je pak lépe řešit i v ostrých zápasech.