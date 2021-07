První dny s klukama nezavřeme pusu, líčí plzeňský házenkář Nejdl

„Oba tituly jsem prožíval podobně. Rozdíl byl v tom, že letos jsem byl víc ve hře a tam jsou emoce úplně jiné než na střídačce. Za to jsem byl moc rád,“ ohlíží se 24letý strakonický odchovanec Nejdl.

Od pondělí už je vytáhlá spojka znovu v zápřahu, s Talent týmem Plzeňského kraje zahájil přípravu na novou sezonu.

Ještě zpět k finálové sérii s Karvinou. Nastupoval jste na pravé spojce, což pro praváka není ideální. Ale sedlo vám to výborně.

Poznal jsem to už před lety v Novém Veselí, kde jsem hrál půl roku. I tam mě šoupli na pravou stranu. Asi byla výhoda, že už jsem si to osahal. Byl jsem rád, že se mi to teď povedlo a pomohl jsem týmu.

Myslíte, že podobné to bude také v příští sezoně?

Čekám, že se vrátím na levou stranu, na pravou spojku přišel Marek Korbel. Takže se asi zase budu víc točit se Škvárou (Milanem Škvařilem).

Jak jste si užil volna po sezoně?

Nedokážu od sportu úplně vypnout, trávil jsem volno aktivně. Chodil jsem cvičit, zařadil volejbal, další sporty. Házenou jsem si občas pustil v televizi, ale jinak bylo příjemné na chvíli změnit prostředí.

I dovolená se povedla?

Dost ji komplikoval koronavirus. Vždycky jsme něco vymysleli a naplánovali, pak se to změnilo. Chtěli jsme třeba do Slovinska na takové náročnější turistické výšlapy, to nevyšlo i kvůli počasí. Byl jsem na Moravě, chvíli potom, co tam došlo k tragédii po tornádu. A jinak jsem dělal výlety po Čechách. Hlavně na Šumavě, kterou mám kousek.

Chtělo se vám pak vůbec naskočit do přípravy Talentu?

Hned první trénink byl v hale, takže se mi chtělo určitě víc, než kdyby hned přišla nějaká kondiční složka. (úsměv) Je příjemné být zpátky s klukama. Prvních pár dnů nezavřeme pusu, budeme sdílet zážitky, vyprávět si. Je fajn, že se zase naladíme na týmovou notu.

Ještě předtím jste se doma ve Strakonicích zúčastnil propagační svazové akce pro děti Léto s házenou. Jaká byla?

Házenou u nás hraje celá rodina, od dědy po oba bráchy. Ve Strakonicích je rodinné prostředí, bylo fajn rozdat dětem radost, pár podpisů. A zahrát si na hřišti s mnohem lepšími házenkáři, vždyť tam byly třeba reprezentantky Markéta Jeřábková s Ivetou Korešovou.