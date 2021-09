Plzeňská spojka Tonar: Sezony po titulu jsou vždy strašně těžké

„Už proti Zubří to pro mě byly díky tátovi hodně speciální zápasy. A teď to bude ještě silnější. S Duklou jsou to bitvy jako v derby, ty hráčské i trenérské přesuny mezi Plzní a Prahou jsou letité,“ pousmál se syn Tonar.

Figuroval jste u všech pěti titulů novodobé éry Plzně. Jak složitá pro vás bude obhajoba?

Ty roky po zisku titulu byly vždycky strašně těžké. Fanoušci neočekávají nic jiného, než že zase zvedneme pohár nad hlavu. A soupeři se na vás daleko víc připravují, chtějí se na mistra vytáhnout. Určitě to pro nás bude zase těžší než loni. I proto, že konkurence výrazně posilovala na hráčských i trenérských postech. Extraliga se vyrovnává, bude letos ještě dramatičtější.

Jak jste si na jaře odpočinul po vypjatém finále s Karvinou?

Vlastně pět týdnů jsme měli volno, byl čas si ho užít a zregenerovat. Bylo to fajn. Týden jsem strávil u moře v Řecku, pak už doma v Čechách, na chalupě. Poslední dva týdny dovolené už jsme měli individuální plán od trenérů, abychom do přípravy přišli dobře nachystaní. To už se zase člověk těšil do práce a na novou sezonu. A teď už se všichni těšíme na start extraligy, protože příprava byla dlouhá.

Kromě výhry nad švýcarským Dagmersellenem jste však v přípravě nabírali jen porážky. Celkem šest, vše proti týmům z první či druhé bundesligy. Nemáte z toho trošku obavy?

Je pravda, že některé výsledky skončily docela výrazným rozdílem. Kdo si četl jen statistiky, možná si klade otázky, co se s námi děje. Nebo nás možná podcení. Ale trenéři silnější soupeře vybrali záměrně. V trénincích jsme se zaměřovali na určité věci a doufám, že jsme se posunuli a jsme na sezonu dobře připravení.

Takže jste v klidu?

Zažil jsem už hodně příprav, kdy se nám v létě výsledkově vůbec nedařilo, pak se to zlomilo na začátku ligy a vygradovalo v play off až k titulu. Uvidíme. Začátek sezony je vždy plný očekávání a doufám, že ty první zápasy zvládneme. Výsledky v přípravě moc neřešíme, ani trenéři to k tomu nehnali. Máme vyrovnaný mančaft, minuty byly rozložené na všechny. Ale zase to neznamená, že mám ze všeho radost. Některé rozdíly byly až ostudné a není ideální dostávat nakládačky o dvacet branek jako v Erlangenu. Doufám, že jsme si to vybrali.

Po roční odmlce zkusíte i boj v Evropě. Do nového EHF Cupu vstoupíte ale až na přelomu listopadu a prosince, do posledního předkola. Je to výhoda?

Je to něco nového než dříve. Ani ještě neznáme soupeře, musíme si počkat. Asi je dobře, že se teď můžeme soustředit výhradně na vstup do extraligy a máme čas se naladit do správného tempa.