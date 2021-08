Že hrajeme jen s Němci? Jedině dobře, těší plzeňského házenkáře Linharta

Letošní letní přípravná fáze je v Plzni trochu jiná, než tomu bylo v uplynulých letech. Méně klasického neoblíbeného běhání na nabrání fyzické kondice, místo toho se trenéři už od úvodu výrazněji zaměřují na práci s míčem.

„Co jsem byl na zahraničních angažmá ve Francii i Německu, tak to tam bylo podobné. Od prvních tréninků to bylo i s balonem, jsou to modernější trendy,“ říká Linhart, který si kromě Coburgu zahrál i za Toulouse.

V úterý čeká Plzeňany od 19 hodin přátelské střetnutí v Drážďanech, kde si budou chtít napravit reputaci po dvou domácích porážkách od Postupimi.

Tým se do zápasové zátěže teprve dostává, tvrdě se připravuje a třeba i v den utkání mívá na programu ještě posilovnu.

Že hraje Talent pouze proti německým týmům, Linhart kvituje. „Myslím, že je to jedině dobře. Jednak to máme do Německa kousek, navíc je to výborný test. Zápasy s nimi nám ukážou, jak na tom jsme,“ zdůrazňuje.

Po loňském návratu na západ Čech se podařilo Linhartovi s Plzní okamžitě získat titul. Comeback snů. A přestože sezona ještě ani nezačala, už teď mluví v Talentu o útoku na obhajobu.

„V Plzni ani jiné cíle být nemůžou,“ tuší Linhart. „Osa týmu je delší dobu pohromadě, do toho postupně přicházejí noví hráči.“