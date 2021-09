I Evropa je jedním z cílů, přiznává plzeňský trenér Štochl

Úřadující český šampion do ní vstoupí v neděli, kdy v úvodním kole extraligy v městské hale na Slovanech přivítá Nové Veselí (10.30).

„Kvalitní konfrontace se zahraničními kluby je potřeba. V extralize chceme hrát na špičce a rádi bychom reprezentovali českou házenou i na evropské úrovni,“ říká hlavní kouč Talentu a bývalý reprezentační gólman Petr Štochl.

Je z tohoto pohledu výhodou, že do EHF European Cupu jste nasazeni rovnou do třetího předkola až na konec listopadu?

Asi to může být výhodou, do poháru půjdeme rozehraní z ligy. Jsme nasazení do posledního předkola, takže se vyhneme výkonnostně nižším týmům. Ale zase je jisté, že narazíme na kvalitního soupeře na naší, či ještě lepší úrovně.

Dlouholetým cílem majitele klubu je základní skupina evropského poháru. Teď stačí přejít přes jediného soupeře...

Ano, postup je blíž. Ale předpokládám, že Pavel Drobil (majitel klubu) tím myslel spíš Evropskou ligu. Teď hrajeme až třetí pohár v pořadí. Ale pokud si vybojujeme šanci poměřit se s dalšími evropskými kluby, bude to jenom dobře.

Platí pro české kluby i v tomto poháru, že hodně záleží na losu?

Tady si nejsem tak jistý. Ale popravdě, netuším ani detailně okruh soupeřů, na které můžeme narazit, musíme si počkat. Věřím, že ať narazíme na kohokoliv, nebude to tentokrát úplně neřešitelné.

Je účast v Evropě pro Talent potřebná i proto, aby se tým ještě výkonnostně posunul?

Máme to nastavené tak, že poháry hrát chceme. Určitě nás to může posunout dál. Loni jsme Evropu vynechali kvůli covidu, byla tam velká otázka, zda bychom to dokázali finančně utáhnout. Teď jsou poháry jedním z našich cílů.

Jak je tedy tým na novou sezonu připraven?

To se uvidí až v neděli. Ale podle posledních tréninků a zápasů, které jsme na nich odehráli i mezi sebou, to vypadá velmi dobře.

Neděsí vás výsledky z přípravných zápasů a samé porážky s německými kluby?

Neděsí. Ty zápasy splnily svůj účel. Řádně odpočatí a na výsledek jsme jeli až poslední utkání v Aue. Prohráli jsme jej o dva góly, ale to, jak jsme vypadali herně, mě naplňuje optimismem.

Může mít Plzeň pro extraligu jiný cíl než obhajobu titulu?

V posledních sedmi letech jej získala pětkrát, v uvozovkách je na něj zvyklá. Ale určitě nejsme jediní z favoritů, ten okruh je širší. Karviná má dál touhu nás sesadit, tradičně kvalitní tým bude mít Dukla a uvidíme, kdo další se ještě objeví.

Až na příchod Slováka Marka Korbela na pravou spojku zůstal tým prakticky beze změn. Byl to záměr?

Kádr je na naši extraligu velmi kvalitní. Pokud ho chceme obměňovat, znamená to, že by museli přijít ještě kvalitnější hráči. A těch je v našich vodách nedostatek. Jsem rád, že se nám podařilo sehnat kvalitního leváka, což je obecně nedostatkové zboží. A uvidíme, jak to bude vypadat po sezoně.

Kolik hráčů vám vykrystalizovalo do té užší sestavy?

Když se ohlédnu, zkoušeli jsme to i celou minulou sezonu a ta víceméně užší sestava vykrystalizovala stejně až v play off. I teď dostane šanci většina hráčů z kádru. Není zase tak široký. Máme představu, s jakou sestavou začneme proti Novému Veselí, ale nemyslím si, že by to tak vydrželo celou sezonu. Budeme zkoušet i jiná startovací složení.

Když jste tým s Jiřím Hynkem přebírali, říkali jste, že chvíli potrvá, než se všechny změny povede aplikovat. Platí to stále?

Používat to nebudu, ale ani loni to nebyla nějaká berlička. Sedá si to dál. S Jirkou jsme přišli k týmu, který vyhrál ligu a očekávalo se, že se nahoře budeme pohybovat dál. Určitě jsme nepřišli kvůli tomu, abychom hráli na šestém místě. Teď chceme, aby se výkony stabilizovaly, nebylo to jako na houpačce. A abychom se posunuli o kus dál.

Máte dobrý přehled o prvním soupeři z Nového Veselí?

Studovali jsme je z našich zápasů z loňské sezony, máme tady Marka Korbela, který tam na konci minulé sezony hrál. Chtěli jsme ještě využít video z jejich přípravy proti Strakonicím, ale k němu jsme se trošku záhadně nedostali. (úsměv) Nicméně beru to tak, že se musíme soustředit hlavně sami na sebe. Pokud předvedeme standardní či nadstandardní výkon, měli bychom uspět.