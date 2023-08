Přání plzeňského kouče Štochla: Ať hrajeme na hranici svých schopností

Teď vše ladí do českých poměrů. Obhájci titulu už ve čtvrtek nastoupí v městské hale na Slovanech k předehrávce prvního kola extraligy. A hned proti Lovosicím, dalšímu aspirantovi na medaili.

Cílíte na obhajobu zlata?

Když se ohlédnu, každý rok před sezonou říkám to samé. Jde mi o to, abychom se pohybovali na hranici svých možností a schopností. Pokud toho budeme schopni a ukážeme, co v nás je, budu spokojený.

Budete jako úřadující mistři pod větším tlakem?

Osobně to tak nevnímám. Začíná nová sezona, Plzeň se dlouhodobě pohybuje v popředí. Ano, asi zase budeme pasováni jako jeden z adeptů na finále. Ale odešli nám čtyři stěžejní hráči – Nejdl, Režnický, Tonar a Chmelík. Kluci, kteří pro nás měli velký význam a nahradit je bude složité. Výhodou je, že se hraje play off. Takže máte případně ještě šanci dohnat to, co ztratíte na podzim. Strach nemám, kromě pár zkušených máme mladý tým a pracovat s takovými hráči nás s Jirkou Hynkem moc baví.

Karviná, kterou jste na jaře ve finále pokořili, si bude chtít titul vzít zpátky. Koho dalšího řadíte mezi favority soutěže?

Zcela jistě tam patří Lovosice, náš první soupeř. Po bronzu jim z opor odešel jen Tim Bogdanič, kterého nahradil reprezentant Gruzie. Zubří má znovu mladý tým, ale ani u nich nepochybuji, že budou hrát kvalitní házenou. Velké ambice má stále Brno, i když se jim je zatím nedaří naplnit. Mají nového japonského střeďáka, o kterém jdou pochvalné zprávy. Ale všechno se ukáže až během sezony. Bude dlouhá

Plzeňský trenér Petr Štochl a jeho svěřenci

Vy jste získali ze Strakonic zpět do kádru dva odchovance, spojku Kaplana a pivota Nového. Jak se zatím jeví?

Nejsou to pro nás neznámí kluci, u nich jsme věděli, co čekat. Ale byl jsem velmi potěšený, jak k přípravě přistoupili, progres byl u nich během pár dnů velký. Nicméně mají těžkou úlohu, nahradit Tomáše Nejdla a Dana Režnického, kteří nastříleli spoustu branek, patří do širšího reprezentačního kádru. Do toho skočit a hned zaujmout jejich místo není jednoduché, naopak extrémně těžké. Nějaký čas to zabere, ale jsme na dobré cestě.

Na pravou spojku přišel zkušených chorvatský levák Marko Čurčič, splňuje očekávání?

To je hráč, který prostě umí házenou. Z toho mám velkou radost. Zvyká si trochu na náš styl, ale je to i o nás trenérech. Také my poznáváme, kde jsou jeho silné stránky, jak ho co nejlépe využít a naopak do čeho jej netlačit. Technicky je velmi zdatný a hlavně – chce. Je to člověk, který na sobě pracuje, má chuť spolupracovat a posouvat se.

Jazyková bariéra na hřišti není problém?

Ta je prakticky odstraněná, protože Marko má českou manželku, je schopný se velice slušně domluvit. Navíc vládne i dalšími světovými jazyky, komunikace v pořádku.

Házenkáři z Balkánu mají často vizitku hráčů, kteří neradi brání. Je to i jeho případ?

Tak napůl. On je Chorvat, ale velká část rodiny žije v Německu, takže návyky má spíš z německé házené. Bránit se mu nechce, to je pravda, ale na rozdíl od jiných hráčů z Balkánu to u něj neznamená, že bránit neumí. Já myslím, že to bude plnohodnotný hráč na obou polovinách hřiště. Nicméně na defenzivě teď intenzivně pracujeme s celým týmem. Je to parketa kolegy Jirky Hynka, který byl v létě dlouho pryč s dorosteneckou reprezentací. Obranu má v malíčku, v posledních dnech se na ni zaměřujeme.

Extraliga už bude bez slovenského hosta z Prešova. Chybí vám?

Uvítali jsme to. Není to nic proti Prešovu, ale hrál asi čtyři soutěže, na některé zápasy do Čech tak posílal béčko či juniory. To celou extraligu degradovalo. Kdyby soutěž extra pozvedl, je to jiné. Ale nedominoval a já jsem spíš toho názoru, aby týmů v lize bylo méně. To by zvedlo úroveň celé české házené.