Házenkáři Plzně přivítají doma Frýdek, nastoupí také mladík Bláha

„Snažím se za to vzít co nejlépe. A navíc je tu Leo Kaplan, který hraje také dobře, když se mi nebude dařit, protočíme se,“ hlásí více než dvoumetrový střelec, který do nejvyšší soutěže naskočil zostra v minulé sezoně.

„Vnímám, že si mě už soupeři více všímají, na hřišti je to znát. Snažím se na to připravit a těší mě, že trenéři mi dávají důvěru,“ doplnil Bláha, účastník srpnového mistrovství světa dorostenců.

Úřadující mistr má za sebou výhry nad Lovosicemi a v Novém Veselí, kde se však na dva body hodně nadřel.

„Podali jsme tam horší výkon než doma s Lovosicemi. Ale žádnou paniku z toho neděláme. Řekli jsme si, na kterých věcech ještě potřebujeme zapracovat a doufám, že proti Frýdku to bude zase o kousek lepší,“ konstatoval plzeňský trenér Petr Štochl.

Svůj tým nabádá hlavně k větší trpělivosti. „Některé situace se snažíme řešit příliš brzy, nejsou dostatečně připravené.“

Frýdek-Místek má za sebou dva vyrovnané zápasy. Vyhrál o gól na hřišti brněnských Maloměřic, minulý víkend podlehl doma Dukle 31:33. Do Plzně jede s vědomím dlouhé černé šňůry, s Talentem prohrál desetkrát v řadě.

„Ale zápasy, které si vybavuji, nebyly úplně jednoduché. Rozhodně nečekáme nic lehkého, nicméně role favorita se nezříkáme a pokud podáme odpovídající výkon, měli bychom utkání zvládnout,“ řekl Štochl.

Frýdek-Místek zatím v nové sezoně střelecky táhnou křídelníci Zbránek s Cholevou, na spojce klub posílil Polák Chelminski, který přišel z nizozemského HC Bevot. „Hraje se v tradiční plzeňský čas a věřím, že dorazí hodně fanoušků. V play off byli skvělí, moc hezky jsme si zvykli,“ vzkázal trenér Talentu.