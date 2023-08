Je skvělé hrát zase doma, říká před startem sezony plzeňský pivot Nový

Před dvěma lety pomohl Martin Nový házenkářům Strakonic k postupu do nejvyšší soutěže. Plzeňský odchovanec se nyní po čtyřech letech, strávených v Lovosicích a právě na jihu Čech, vrací do mateřského klubu. „Bylo příjemné vrátit se zase domů,“ říká dvaadvacetiletý pivot, který má před sebou velkou výzvu. Nahradit reprezentanta Daniela Režnického, který po minulé sezoně zamířil do Polska.