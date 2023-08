Plzeňští házenkáři vykročili za obhajobou zlata výhrou nad Lovosicemi o osm gólů

Třetí hrací den tenisového US Open nabídl další úžasné pokračování premiérové účasti na dospělém grandslamu...

Menšík zazářil při debutu, úvod US Open zvládli i Kvitová, Muchová a Veselý

V americkém New Yorku si sedm českých tenistů vyzkoušelo první den US Open. Vstupenku do druhého kola si zajistil Jakub...