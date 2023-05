Devět gólů, titul a sbohem. Teď plzeňský střelec Nejdl míří do Polska

Po sezoně klub opouští, míří do polské Kališe, dvanáctého týmu uplynulého ročníku Superligy.

Jaké to jsou pocity, když víte, že hrajete poslední zápas za Plzeň a jde v něm o všechno?

Pro mě to bylo hrozně těžké před třetím utkáním, kdy jsme prohrávali v sérii nula dva. Netušil jsem, jestli to bude poslední večer, nebo to dokážeme protáhnout. Chtěl jsem se rozloučit přesně takhle, v pátém zápase v Plzni, spadl mi obrovský kámen ze srdce.

K tomu jste byl s devíti góly klíčovým střelcem pátého finále.

Já vůbec nevím, kolik jsem jich dal. Vnímal jsem jen to, že se vzdalujeme soupeři, celý tým vaří a všichni mají obrovskou energii.

Byl to váš nejlepší výkon v sérii?

Ono mi to v první půli úplně nelétalo, spíš jsem míč poslal na branku a nějak propadl do sítě. Ale je jasné, že si pak člověk troufne víc.

I když proti vám stojí gólman jako Martin Galia?

Je to pořád brankář jako každý jiný. Vy chcete dát gól, on míč chytit. Občas se zadaří brankáři, kterého vůbec neznáte, jindy vás vychytá takováhle ikona. Je to těžší, když vám pár střel pochytá a dostane se vám to do hlavy. Ale když všechno funguje, je to super.

Zapochyboval jste, když v první půli Karviná odskočila na rozdíl pěti branek?

Já věřil i za stavu 0:2 na zápasy. A vůbec jsem si nepřipouštěl, že pátý zápas můžeme prohrát. Atmosféra byla super, to jsou chvíle, kvůli kterým házenou děláte. Diváci nám dodávali obrovskou energii. A taky je fajn, že jak máme ulepené ruce a plácali jsme si po vítězství s fanoušky, krásně jsme se lepidla zbavili a nemuseli pak plýtvat těmi masérskými krémy. (smích)

Slíbil jste něco do kabiny, když to byl poslední zápas za Talent?

Nic jsem klukům neslíbil. Věděl jsem, že vám budu po zápase rozdávat rozhovory, takže ze mě kluci stejně vytáhnou peněz dost...

Teď už můžete prozradit nové působiště v Polsku, kam míří i pivot Dan Režnický. Takže?

Je to Kališ, působí tam Honza Hrdlička z Lovosic. A je to kousíček od týmu, kam odchází Dan. Budeme proti sobě hrát derbíčko. Takže jsem mu hned po finále říkal, že dnes vedle mě slavil naposledy.

Je to pro vás další krok v kariéře?

Byl to můj dětský sen, zahrát si v zahraničí. Před Vánoci proběhlo něco okolo druhé bundesligy, ale to nevyšlo. Polsko beru jako zajímavou příležitost, možná přestupní stanici. Uvidíme, kam mě to angažmá posune. Co vím, Kališ má i jednu z nejvyšších návštěvností v soutěži. A věřím, že příští rok dopadneme lépe, než byli v téhle sezoně.

Teď je ale čas oslavit titul. Jak se vám bude s Plzní loučit?

Vyhráli jsme ligu, Český pohár, nevyšel jen ten evropský, ale to už bych chtěl asi moc. (úsměv) Díky titulu bude loučení snadnější, jenže dobře vím, že kluci mi budou hrozně chybět.