Pořád jsem věřil, líčil plzeňský gólman Herajt po zlatém obratu

Minimálně jste se vyrovnal legendě Martinu Galiovi na opačné straně. I to vás motivovalo?

Taky. Galoš chytal super zápas, ve druhé půli ale musel odstoupit kvůli zranění. I Péťa Mokroš tam pak proti nám měl několik skvělých zákroků, ale naštěstí jsme to do úspěšného konce dotáhli my.

Pomohly vám i rady trenéra Petra Štochla, bývalého brankáře?

Rozhodně. Připravil nás skvěle, i jeho rady mi pomohly. Ale nebudu říkat jaké, abych to Karviné neprozradil na příští rok. (smích)

Jak vám bylo v první půli, když jste prohrávali o pět branek?

Pořád jsem věřil. Nám se v té chvíli nedařilo, selhávali jsme v koncovce, nebyli důslední ani v obraně. Ale byl jsem si jistý, že když tohle zlepšíme, tak skóre otočíme. Dopadlo to nejlépe, jak mohlo, netahalo se to až do konce.

Je titul o to sladší, že jste sérii otočili ze stavu 0:2 na zápasy?

První zápas byl o gól, druhý na sedmičky. Pak, myslím si, už jsme Karvinou přejeli. Je to nádhera. I za stavu 0:2 jsem stále věřil, říkal jsem si, že třikrát za sebou s nimi prohrát nemůžeme. A to se potvrdilo.

Řekl jste si svými výkony o reprezentační pozvánku?

Byl bych za ni šťastný. Jsou tam dva super gólmani, Tomáš Mrkva a Šimon Mizera. Dostat se přes ně je strašně těžké, ale za každou pozvánku bych byl rád.