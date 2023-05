Galia: když se někdo dostane do vedení plus tři, je těžké stav otáčet

Karvinští nevyužili ani druhou příležitost obhájit titul. Stav série je 2:2, takže vše rozhodne páté střetnutí v neděli v plzeňské hale.

„Je to zklamání, ale ještě furt nic neskončilo. Máme pátý zápas a v něm se o titul porveme,“ prohlásil karvinský křídelník Ondřej Skalický. „Ztratili jsme vedení dva nula na zápasy, ale věřím, že jsme schopni uspět v Plzni. Když to Plzeňští dokázali u nás, tak proč my ne u nich. Bude to těžší než doma, ale ten čtvrtý zápas se nám nepovedl. I kvůli tomu, že jsme přišli o Dominika Soláka, kterého jsme nedokázali nahradit.“

Solák poprvé odstoupil ve 13. minutě po faulu Chmelíka, jemuž sudí dali červenou kartu. Po pěti minutách se vrátil, ale když ve 23. minutě srovnal na 10:10, poranil si rameno a dohrál.

Plzeňští do přestávky přišli i o Režnického, jehož sudí rovněž vyloučili do konce zápasu.

Zraněná opora házenkářů Karviné Dominik Solák sledoval většinu utkání jen s lavičky s poraněným ramenem.

„Že jsme utkání zvládli i bez nich, ukázalo sílu našeho týmu,“ řekl plzeňský Jakub Šindelář. „Všichni jsme makali naplno, šli gól po gólu. A neplašili jsme, to bylo důležité.“ Karvinští většinu utkání dotahovali, a když se ve druhé půli dostali do jednobrankového náskoku, zvýšit ho nedokázali...

„Tam jsme to měli urvat,“ litoval brankář Galia. „Byla to možnost dostat se do pohodlného vedení o dvě tři branky jako Plzeň. Soupeř pak znervózní, musí hrát rychleji, může se stát cokoliv.“ Galia upozornil, že vzhledem k vývoji utkání se hosté tak rychle nezbavovali balonu, drželi ho. „A hlavně proměňovali šance. My měli náznaky, ale netrefili jsme třeba bránu nebo nás vychytal gólman. Bohužel, v takovém zápase, když se někdo dostane do vedení plus tři, je těžké stav otáčet.“

Uznal však, že Plzeň potvrdila, jak zkušené mužstvo má. „A k tomu ostřílené hráče. My jsme takového dneska neměli.“

Plzeňští si pomáhali i sedmimetrovými hody – všech sedm proměnil Douda. Třikrát si pomohl i tím, že domácího brankáře přehodil. „Minule v rozstřelu jsem tady sedmičku nedal, když jsem zkusil ránu, kterou Martin Galia asi čekal. A nedal jsem ani v Plzni,“ připomněl Jakub Douda. „Vzpomněl jsem si, že na něj fungovaly přehozy. Věřil jsem si, ale pořád platí, že jít na sedmičku proti Martinovi je strašně těžké.“