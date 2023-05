Neplašili jsme, pochvaloval si plzeňský pivot Šindelář po výhře v Karviné

Šestatřicetiletý matador vydatně přispěl k výhře 34:29, díky které si Talent vynutil nedělní pátý duel v domácí hale. „Všichni jsme makali na sto dvacet procent. Šli jsme gól po gólu, neplašili, to bylo důležité,“ pochvaloval si Šindelář.

Plzeň zlomila čtvrtou bitvu v poslední desetiminutovce, kdy po šňůře čtyř gólů v řadě odskočila na tříbrankový rozdíl a náskok již nepustila. „Zpočátku to bylo z obou stran hodně nervózní, každý si uvědomoval, o co se hraje, nikdo nechtěl nic ztratit. Z toho pramenily i chyby. Ale postupně jsme začali proměňovat šance a Karvinou přehrávat,“ mínil pivot, který má ve sbírce pět mistrovských titulů.

Teď je Šindelář blízko toho, aby přidal další zlato. Talent se vyhrabal z těžké situace, po prvních dvou porážkách zabral a v neděli v domácí hale může obrat dokonat.

„Určitě to Karvinou musí trošku nahlodat. Ale je to zkušený mančaft. Bude to zápas o všechno a je to otevřené. Byli jsme s nimi za poslední roky ve finále xkrát, obě strany dobře vědí, jak se to hraje. Všichni si uvědomují, že se musí vyhrát tři zápasy,“ zůstává pokorný.

Baník navíc ve středu ztratil pilíře Soláka. Odstoupil s pochroumaným ramenem a je otázkou, zda se do rozhodujícího souboje dá do kupy. „Uvidíme, do neděle pár dnů zbývá. Ale neřekl bych, že jeho absence byla klíčová. I my jsme přišli o dva hráče,“ připomněl Šindelář vyloučené Chmelíka s Režnickým.

Nicméně vyšší finálové karty má nyní i tak v rukách Plzeň.