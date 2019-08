Házenkáři Nového Veselí čekají na posilu z Kamerunu, stále nemá vízum

Ani do Rakouska však s týmem kouče Pavla Hladíka stále ještě neodcestuje jedna z největších letních posil, kamerunský reprezentant Pamphile Bassomben.

Dvoumetrová pravá spojka, kterou klub na začátku června představoval jako typického střelce, totiž stále nemá vyřešené vízum.

„Vypadá to ale, že je vše na dobré cestě. Máme příslib, že by to mělo být rychle vyřešené,“ prozrazuje Hladík. „Doufáme, že třeba už příští týden by se k nám mohl připojit. Což by bylo super.“

I tak však třicetiletý hráč přišel o velkou část letní přípravy. „Počítáme s tím, že na začátek soutěže ještě etablovaný nebude. Ve srovnání s kluky bude mít měsíc, měsíc a půl skluz,“ uvědomuje si kouč. „Určitě to pro nás není ideální, ale s tím rizikem jsme ho brali.“

Podle Hladíka by Bassomben mohl být stoprocentně připraven až zhruba od října. „Podepsal tříletý kontrakt, takže věříme, že se nám vyplatí s ním pracovat. A že nám to v dalších sezonách vrátí,“ je přesvědčený kouč. „V poměru cena/výkon pro nás byl zajímavější než jiné varianty.“

Bassomben za národní tým Kamerunu odehrál v minulosti 26 zápasů, ve kterých vstřelil 124 gólů.