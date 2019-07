Sokolští házenkáři našli posilu v Turecku. Čeká je losování pohárů

Losování evropského poháru Hodinu před polednem začne losování úvodního kola letošního Challenge Cupu. Pro Sokol jde o historickou událost. Nikdy předtím do evropského poháru nepronikl. I proto se na úvodní seznámení se soutěží tolik těší. Klub dokonce rozjel na facebookovém profilu tipovací soutěž, kterého soupeře nakonec los Novému Veselí přiřkne. Samotní hráči mají vesměs jasno. „Nechtěl bych týmy, které jsou hodně zdaleka – tedy ty z Finska, Švédska nebo Ázerbájdžánu,“ svěřil se například Nikola Sekulič. Jeho přání má konkrétně podobu italského Cassana či rakouského Bregenzenu. S druhým jmenovaným soupeřem by okamžitě souhlasil také hlavní trenér Sokola Pavel Hladík. „Jednak je tam velká sportovní kvalita a za druhé je to blízko, takže věřím, že do Rakouska by se vypravil i autobus s našimi fanoušky,“ hlásil. „Sportovně nejtěžší, a tedy nejzajímavější by ale byly i Maribor, Bern, Dicken nebo Alingsas.“ Těší se na soupeře ze zahraničí Jeden z nováčků novoveselského týmu Martin Kocich by se spíš přikláněl k o něco schůdnějšímu soupeři. „Například Proodeftikos Paphos z Kypru,“ nabízel svůj tip. To Adam Ptáčník ani nevybíral. „Myslím, že premiéru si užijeme s jakýmkoli soupeřem,“ měl jasno. Na jednom se každopádně všichni oslovení shodli, nikdo by si nepřál Karvinou. „Není to kvůli výkonnosti, ale když už hrajeme evropskou soutěž, tak ať je to se zahraničním soupeřem,“ vysvětloval Hladík. „A jsem přesvědčený, že podobně to vidí i v Karviné,“ dodal.