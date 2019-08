Házenkáři Nového Veselí na turnaji dřeli, třikrát se tahali o každý gól

Nejprve těsná porážka s rakouským Lincem (32:33), poté jednogólové vítězství nad maďarským Veszprémem (24:23) a nakonec prohra o dvě branky s polským Piotrkówem (24:26).

Extraligoví házenkáři Nového Veselí mají za sebou první ostrou prověrku. Na desátém ročníku Memoriálu Josefa Smékala, mezinárodním přípravném turnaji v domácím prostředí, rozhodně nezklamali.

A to i přes to, že v konkurenci šesti týmů nakonec obsadili až čtvrtou příčku. „Za mě to byl asi jeden z nejvydařenějších ročníků, co se týče přínosu pro naši přípravu,“ pochvaloval si trenér Sokola Pavel Hladík.

„Neříkám, že jsem spokojen úplně se vším. Ale sehráli jsme tři zápasy a všechny skončily maximálně dvoubrankovým rozdílem. Což je pro přípravu samozřejmě nejlepší varianta.“

Chyběl i Sekulić. Byl na svatbě

Od svého týmu, který po odchodu brankáře Víta Schamse, reprezentanta Jakuba Štěrby nebo dvojice zahraničních opor Josipa Keziće a Marka Živojinoviće hledá novou tvář, viděl absolutní nasazení.

„Během dvou dnů jsme sehráli tři extrémně těžké zápasy, šedesát minut jsme se tahali o každý gól. Přelévalo se to ze strany na stranu,“ líčí zkušený kouč. „Prověřilo nás to jak kondičně, tak herně. Museli jsme šlapat opravdu extrémně naplno.“

Domácím chyběla i další zahraniční opora, Nikola Sekulić. „Jel na svatbu. Ne svoji, ale jako svědek,“ upřesnil s úsměvem Hladík.

Naopak se postupně zapojují všechny nové tváře - s výjimkou Kamerunce Bassombena, u kterého se stále čeká na vyřízení víz. „Změn bylo opravdu hodně, ale o to vážněji k tomu kluci přistupují. Jsou si vědomi toho, že tým je nový a poskládat ho za tři týdny ani není možné. To prostě nejde,“ krčí rameny Hladík. „Jsme pořád v procesu.“

Už v pátek hraje Sokol na dalším přípravném turnaji v Linci a poté následuje přesun na soustředění v Chorvatsku.