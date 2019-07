Házenkáři Nového Veselí vyrážejí na první test do Hranic

„Jsme zvědaví a zároveň se moc těšíme,“ hlásí hlavní kouč Sokola Pavel Hladík. „Na tréninku vypadá tým dobře, jenže zápasy jsou zase o něčem jiném. Uvidíme, co jsme stihli udělat a jak budeme hned od začátku konkurenceschopní.“

Po odchodu dlouholetých opor Jakuba Štěrby a Víta Schamse se do mužstva zapracovávají nové tváře. I když ne tak docela. „Pamphile Bassomben čeká na vízum, což bude ještě dva nebo tři týdny trvat,“ zmiňuje Hladík komplikaci s příchodem kamerunského reprezentanta.

To Ukrajinec Dmitrij Turčenko v Novém Veselí trénuje hned od začátku a dnes by měl nastoupit i do zápasu.