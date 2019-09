Pohodová příprava? Sílu házenkářů Nového Veselí ukáže až sezona

Do poloviny týdne ještě dvoufázové tréninky, ve čtvrtek a v pátek už závěrečná příprava na úvodní mistrovské utkání. Takový program mají před sebou házenkáři Nového Veselí, kteří v sobotu na domácí palubovce vstoupí do nového extraligového ročníku.

„Najíždíme do klasického tréninkového cyklu, který máme každý rok,“ hlásí trenér Sokola Pavel Hladík. „Pondělí a úterý bude ve znamení všeobecných věcí, od středy se už budeme chystat na úvodního soupeře.“

Ten je pro Nové Veselí velkou neznámou. Pátý tým minulé sezony totiž přivítá nováčka z Maloměřic.

„Určitě jsme rádi, že začínáme doma. Je větší předpoklad, že uspějeme,“ věří Hladík. „Vždycky je dobré, když soutěž začnete výhrou. Dá vám to klid do dalších kol, máte něco nahraného a lépe se vám dýchá,“ dodává.

Novoveselský kouč souhlasí s tím, že jeho tým je ve specifickém postavení. „Do zápasu jdeme v pozici absolutního favorita a to někdy bývá ošidné,“ varuje. „Budeme velmi pozorní, chceme vyhrát a odpíchnout se k dobré sezoně.“

S brněnským celkem Nové Veselí na začátku srpna sehrálo přípravné utkání, v domácím prostředí zvítězilo 36:23.

Házenkáři Nového Veselí na turnaji v Chorvatsku 26. 8. HRK Izvidač 29:23

27. 8. RK Lovčen 28:19

28. 8. RK Kaštela 34:19

„Ale to tu neměli čtyři, pět lidí. A hlavně to bylo v úvodu přípravy, kdy za sebou měli tři tréninky,“ připomíná Hladík. „Žádné aktuální video nemáme, takže vůbec nevíme, co od nich máme čekat.“

Na druhou stranu, Sokol si je vědom svého postavení. „Máme za sebou kvalitní přípravu, kde jsme se prezentovali dobře,“ těší trenéra.

Formu v minulém týdnu naznačilo herní soustředění v Chorvatsku, ve kterém Sokol postupně porazil mistrovský tým Bosny a Hercegoviny, šampiona Černé Hory a druholigový celek z Chorvatska.

„Samozřejmě, je to příprava. Ale určitě se nám půjde do sezony lépe s tím, že jsme třikrát vyhráli. A i přesvědčivě, proti silným soupeřům,“ pochvaluje si Hladík. „Na druhou stranu, mistrovská soutěž je vždy specifická. Více o hlavě, tam jsme hráli uvolněně, více v klidu.“

V sobotu už však půjde o první body. „Uvidíme, co nový tým udělá, až přijde pod tlak extraligy. Do víkendu jdeme s obrovskou pokorou a očekáváním, jak zvládneme ostré zápasy,“ pokračuje kouč.

„V házené je šest změn jako ve fotbale deset. To vám zůstanou dva hráči na hřišti, všechno ostatní je nové.“

Hráčský kádr novoveselského týmu, který v minulém ročníku dlouho vedl tabulku základní části, totiž prošel zásadní obměnou. Pryč jsou brankář Schams, střelec Šterba nebo dvojice zahraničních opor Kezić - Živojinović.

A noví hráči se potřebují sehrát.

„Změn bylo tolik, že jsme v podstatě začínali od začátku,“ uvědomuje si kouč. „V házené je šest změn jako ve fotbale deset. To vám zůstanou dva hráči na hřišti, všechno ostatní se změní.“

Naopak dobrou zprávou je fakt, že žádného z hráčů netrápí zdravotní problémy. „Musím to zaklepat, je to snad první příprava, kdy nemáme ani žádné drobnější šrámy. Tým je zdravý,“ pochvaluje si kouč.

Podle něj je primární úkol pro nadcházející ročník jasný. „Poprvé vyhlašujeme jako sezonní cíl, pod který bychom nechtěli jít, útok na play off,“ vzkazuje Hladík.