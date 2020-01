ONLINE: Házenkáři vstupují do čtvrtfinále ME, hrají se Španělskem

Španělé vyhráli s přehledem všechny tři zápasy základní skupiny C. Se 102 góly se pyšní nejlepším útokem na turnaji, mezi první patnáctkou kanonýrů ale nemají zastoupení. O pozici nejlepšího týmového střelce se dělí s 11 brankami Alex Dujšebajev, Fernández a Maqueda.

Čtvrtfinále ME házenkářů: Česko - Španělsko sledujte v podrobné online reportáži

„Španělsko zatím tady na turnaji mělo vynikající výsledky, základní skupinou prošlo úplně hladce. Pro mě je favoritem naší skupiny. Týmy měly hlavně s jejich obranou veliké problémy. Pro hráče, kteří nemají možnost konfrontace na mezinárodní úrovni, je takový zápas skvělá škola,“ řekl ma adresu soupeře trenér Daniel Kubeš

Reprezentanti prošli do čtvrtfinálové fáze z druhého místa v základní skupině spolu s vítězným Rakouskem a nepřenesli si ani bod. Po duelu se Španělskem čeká český tým ve Vídni ještě Bělorusko, Chorvatsko a Německo.

„S Běloruskem jsme se potkali v kvalifikaci. Německo je vždy pro nás zvláštní soupeř díky tomu, že tam vždy hrálo hodně Čechů. Také s nimi jsme se utkali na minulém Euru, to samé s Chorvatskem. Jsou to týmy, které známe, možná je to trošku výhoda,“ okomnetoval daší čtvrtfinálové soupeře trenír Kubeš.

Druhá čtvrtfinálová šestka hraje v Malmö a do semifinále postoupí první dva týmy z obou skupin.

Čeští házenkáři obhajují předloňské šesté místo, jímž vyrovnali historické maximum.