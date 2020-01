ONLINE: Duel rakouských házenkářů a Makedonců ovlivňuje české šance

Čeští házenkáři v úvodním duelu podlehli domácím 29:32, naději jim vrátilo následné vítězství 27:25 nad Severní Makedonií. Přesto jim v boji o dvě postupová místa nemusí stačit ani večerní vítězství nad Ukrajinou. Pokud v předchozím utkání Rakousko prohraje s Makedonci o dva až tři góly, ocitne se český celek mezi vyřazenými.

ONLINE: Rakousko vs. Severní Makedonie Začátek utkání v 18:15

V jakých případech házenkáři na Euru ze skupiny B postoupí?

Severní Makedonie prohraje s Rakouskem a Česko neprohraje s Ukrajinou o více než gól

Severní Makedonie nevyhraje a Česko neprohraje

Severní Makedonie vyhraje o gól a dá zároveň méně než 31 gólů a Česko vyhraje

Severní Makedonie vyhraje o více než 4 góly a Česko vyhraje

Severní Makedonie vyhraje o 4 góly a Rakousko nedá více než 23 gólů a Česko vyhraje

ONLINE: Ukrajina vs. Česko Začátek utkání ve 20:30

Jasno tedy může být hned po prvním vídeňském duelu, nebo se rozhodne až kolem desáté hodiny večerní a slavit může tým, který zatím na ME dvakrát prohrál. Pokud by totiž Makedonci nebodovali, rázem by měli šanci na postup také Ukrajinci. Stačila by jim i výhra o dva góly.

Čeští trenéři si odmítali nechat motat hlavy postupovými počty, chtěli především připravit své svěřence na druhou výhru na Euru. „Teď už s tím nic neuděláme. Zpackali jsme si to sami prvním zápasem. Proti Ukrajině musíme vyhrát,“ burcoval kapitán Ondřej Zdráhala.

Což ostatně chtějí všichni. „Nebudeme nijak kalkulovat a zabývat se matematikou. Prostě musíme zvítězit, prohodil makedonský křídelník Martin Popovski pro oficiální web šampionátu.

A ani Rakušané si nepřipouštějí, že by po báječném startu a dvou výhrách nakonec vypadli. „Náš cíl je pořád stejný - dostat se do hlavní fáze. Všechny tři zápasy ve skupině bereme jako finále, musíme se prostě jen vrátit k naší hře a uspět,“ hlásil sportovní ředitel rakouského svazu Patrick Fölser.

