Z diskotéky k olympijskému úspěchu. Do všeho jsem šel naplno, vypráví boxer Kraj

Jak přišel Kraj ke své přezdívce Rudi mlátička? Proč naštvaně skončil s amatérským boxem a stal se profesionálem? A jak zásadní byl pro jeho kariéru film Pěsti ve tmě?

Jedním z nejznámějších českých boxerů v historii byl Vilém Jakš, který o tituly v profesionálním ringu bojoval v 30. letech minulého století a jehož příběh inspiroval před čtyřmi desetiletími režiséra Jaroslava Soukupa k filmu Pěsti ve tmě s Markem Vašutem. Jste jediný český boxer, co za poslední desítky let přivezl medaili z olympiády. Dočkáme se někdy i filmu o vás?

Nemyslím si. Stříbrná medaile z olympiády, kterou navíc nikdo nečekal, byla samozřejmě obrovský úspěch, ale životní osudy Vildy Jakše jsou mnohem pestřejší než ty moje. Byla to obrovská osobnost. Jeho slibnou boxerskou kariéru přerušila druhá světová válka, velmi komplikovanou cestou utekl do Francie a později do Velké Británie, kde se stal členem československé bombardovací perutě RAF. Sloužil jako palubní střelec a nakonec spolu s kolegy zahynul při sestřelu nad mořem. (Jakš zahynul ve 33 letech v srpnu 1943 při operaci nad Biskajským zálivem. Už předtím ale obdržel v Británii československý válečný kříž a medaili za chrabrost. V roce 1991 byl posmrtně povýšen do hodnosti podplukovníka, pozn. red.) Když ale mluvíte o filmu Pěsti ve tmě, i pro mě to byl naprosto zlomový snímek. Když to šlo v kinech, musel jsem na to jít hned dvakrát za sebou.