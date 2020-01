Házenkáři bojují i o olympijskou kvalifikaci: Postup by byla senzace

„Před startem šampionátu jsem o tom přemýšlel. Dostat se na olympiádu by pro mě byl největší bonus na závěr kariéry,“ říká český brankář Martin Galia, ve čtyřiceti letech nejstarší hráč mužstva a zároveň hlavní strůjce českého postupu ze základní skupiny.

Zatím je to jen sen. Aby se naplnil, musí Češi zdolat ještě dvě překážky. Obě jsou strmé, výšlap na vrchol dlouhý a zrádný. První se tyčí na evropském šampionátu, odkud postoupí na dubnovou olympijskou kvalifikaci jen dvě země.

Z dvanácti týmů, které zůstaly na Euru po základních skupinách, jich má jistou účast v kvalifikaci pět. Z české skupiny Španělsko, Německo a Chorvatsko, ze druhé Švédsko s Norskem; ve středu večer k nim ještě může přibýt dánský obhájce olympijského titulu.

Češi tak budou bojovat o zbylá dvě místa v olympijské kvalifikaci přímo ve Vídni s Rakouskem a Běloruskem a na dálku se Slovinskem, Islandem, Portugalskem a pokud vypadne Dánsko, tak ještě s Maďarskem.

„Co teď uhrajeme navíc, bude nadstavba. Ale v každém zápase se budeme chtít předvést v co nejlepším světle,“ přiznává Galia, že olympijská kvalifikace by byla pro reprezentaci příjemným bonusem.

Zvláště když se mu do hlavní skupiny započítala porážka 29:32 od domácího Rakouska. Pokud by se Galiovi a spol. povedlo vstupní handicap překonat, čekala by je od 17. do 19. dubna olympijská kvalifikaci buď ve Francii, nebo v Německu. Ze tří čtyřčlenných skupin proklouznou do Tokia vždy dva nejlepší celky.

„Olympiáda? Pro českou házenou by to byla bomba, senzace,“ uvědomuje si trenér Daniel Kubeš.

Zatím myslí logicky na Euro. Hlavní fázi turnaje rozehraje jeho tým ve čtvrtek od 16 hodin proti španělským mistrům světa. V sobotu narazí na Bělorusko, v pondělí se utká s Chorvatskem a skupinu zakončí ve středu proti Německu.