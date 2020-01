Horák: Španělsko potrestalo vše, proti Bělorusku jsou šance vyrovnané

„Bohužel když jsme se ve druhém poločase dostali do zbytečných vyloučení, tak jsme to nezvládli v útoku a nechali jsme je dávat góly do prázdné brány, nebo běhat do trháků,“ zhodnotil Horák porážku 26:31 v úvodním vystoupení házenkářů v hlavní fázi Eura.

Španělskou defenzivu jste překonávali složitě. V čem je její kouzlo?

Mají skvělý cit pro hru. A jakmile uvidí, že protihráč zaváhá, tak svým pohybem ho donutí ke zpomalení, nechají mu jednom jednu možnost a pak ho zavřou. Velice dobře čtou hru, předvídají. To jsou jejich trumfy.

Pět inkasovaných gólů do prázdné brány je moc, že?

To udělalo rozdíl v zápase. Mohli jsme se držet celé utkání na dvou gólech a rozhodovalo by se v závěru. Jenže my jsme jim to ulehčili. Nabídli jsme jim šanci a oni si ji vzali. Jsou takticky a technicky vyspělí, takže každou chybu soupeře umí využít.

Předloni jste na Euru podlehli Španělsku vysoko 15:32. Neměli jste strach z podobného výsledku?

Věděli jsme, proti komu jdeme. Měli jsme za sebou těžkou skupinu a mohli jsme jít do utkání proti Španělům bez nervů. Bylo to i dlouho vidět, hráli jsme s nimi celkem vyrovnaně. Ale když uděláte proti Španělům tolik chyb, tak nemáte šanci. Určitě nemůžeme říkat, že nás těší, že jsme prohráli o šest branek, když jsme před dvěma lety prohráli o sedmnáct.

Oproti zápasům v základní skupině panovala v hale komorní atmosféra. Štvalo vás hodně, že jste neměli v hledišti prakticky žádnou podporu?

S tím nic neuděláme. Fanoušek, který se těší na svoje mužstvo, bez jistoty, že ho uvidí v další fázi, lístek předem nekoupí. A dnes u oběda někdo říkal, že sobotní zápasy jsou už tři měsíce vyprodané. Bůhví, kdo je kupuje.

V sobotu vás čeká Bělorusko. Cítíte, že máte větší šanci na body?

Bude to jiný, ale nepříjemný soupeř. Uvidíme, jak odehrají svůj zápas proti Německu. Měřili jsme se s nimi dvakrát v kvalifikaci, takže víme, od nich můžeme očekávat. Šance budou vyrovnané jako v zápasech ve skupině.

V běloruském Brestu jste působil dvě sezony. Pomůžete trenérům s přípravou?

Je tam spousta kluků, se kterými jsem hrál. Ale znali jsme i Španělsko. V házenkářském světě se soupeři už moc nepřekvapí. Bělorusové mají spoustu kvalitních hráčů, individualit. Jejich největší síla je v útoku. Obranu máme, myslím, lepší, i brankáře. Mohlo by nám pomoct, kdyby se nám trochu více dařilo v útoku.