Liga mistrů nás posílila, říká mostecká házenkářka Mikulčíková

Proč slavíte tak brzy?

Máme kvalitní tým, to si nebudeme lhát. Jsme šikovné a mladé holky. A asi nám pomohla Liga mistrů. Sezona byla náročná a stále je. Ale nás to posílilo. Zkušenosti z Evropy, hlavně z Ligy mistrů, jsou nezaměnitelné, nikde jinde se nedají získat. Pomohlo nám to do ligy, věřily jsme si. Nechci podceňovat soupeřky, ale ta úroveň je někde jinde. Když bráníte Oftedalovou (hvězda Györu) a podobné světové hráčky, je potřeba vyvinout větší sílu a víc se koncentrovat. Díky tomu jsme soustředěnější na každou minutku a vteřinu zápasu. Víme, že se hraje šedesát minut, a že i když se prohrává, dá se to stále zlomit.

Přitom v Evropě jste prohrávaly na vás až nezvykle moc. Čím to, že jste se z toho nesesypaly?

Vždycky jsme si říkaly, co chceme. Buďme rády, že jsme v Evropě dobrým soupeřem pro každého. Vybouchly jsme jedině s Györem doma, jinak jsme byly konkurenceschopné, nedostávaly jsme o patnáct. Tím jsme se chlácholily, utěšovaly, že hrajeme dobře. Chtěly bychom všechny porážet první rok v takové špičce? Musíme být zase realisti. Jsem ráda, že porážky nás vyburcovaly do naší ligy.

Vedení klubu interligu dalo na druhou kolej. Pro vás je česko-slovenský titul prestižní?

Pro mě jsou všechny tituly na stejné úrovni, nemám nižší vyšší. Tedy kdybych vyhrála Ligu mistrů, to je top titul. (smích) Ale mezi našimi je každý cenný, interligový, český i pohárový. Budu ráda, když získáváme všechny. Chci triple!

Ani arcirival Michalovce na vás letos nestačil. Čím to?

Oni se oslabili o dvě zkušené hráčky a před naším zápasem jim vypadla Wolingerová. Chyběly jim nosné hráčky, ta druhá lajna ještě není tak připravená.