Tancoš chce dotančit k trojkoruně. Triple je náš cíl, říká mostecký kouč

„Triple je cíl. A povinnost,“ tvrdí Tancoš, který je v Mostě prvním rokem. „Na jednu metu, hrát skupinovou fázi Ligy mistrů a Poháru EHF, jsme dosáhli. Ostudu jsme neudělali. Interligu máme za sebou, teď nás čeká pohár a české play off.“

Po česko-slovenském titulu Most chňapl v předstihu, čtyři kola před koncem. „Interliga sice má velkou prestiž, ale je to spíš malý cíl, protože to pro nás nic neřeší směrem k evropským pohárům. Zato jako český mistr se můžeme kvalifikovat do Ligy mistrů nebo do předkol, která asi budou v příští sezoně.“

Interligový primát je odrazem dlouhodobé výkonnosti Andělů. „V Evropě jsme dokázali hrát vyrovnaně i se zvučnějšími soupeři než Slavia nebo Poruba. Což nám ukázalo, že tým má na to, aby vyhrál všechny tituly na domácí scéně. Aby dominoval.“

Pro Tancoše je interligové zlato jeho první trenérské. Tituly už má jako hráč, československý a dva české s Duklou. Se Splitem je chorvatský vicemistr. „Asi si uvědomím až s odstupem času, co to znamená.“

Rozhodně to znamená, že se s klubovým šéfem Rudolfem Jungem dohodl na nové, dvouleté smlouvě. „Něco jsme s holkama rozjeli, je nastavená koncepce a nebylo by dobré, kdyby se trenér každou chvíli měnil. V Mostě se mi líbí, jsem tu doma, jsou tady skvělé podmínky i publikum. A nejvyšší cíle, které mě sem přivedly. S holkama jsme si sedli, zvykli si na sebe, funguje to. Byla by škoda v tom nepokračovat.“

Jung tvrdí: „Jirku Tancoše jsme zvolili dobře. Je jiný než předchůdce Dávid, daleko klidnější. Začali jsme pod jeho vedením hrát, co jsem chtěl. Tedy rychle, dopředu, tlačit se do zakončení. Tým zrychlil, to v minulosti nebylo. I díky kondičnímu trenérovi Ondřeji Václavkovi a firmě AndrleSport jdou holky nahoru.“

I hlavní trenér si Václavkovu práci pochvaluje. „Vycházíme si velice vstříc, je vidět, že kondičně jsme na tom líp než soupeři. Díky tomu můžeme hrát na co největší počet útoků a v co největším tempu.“

Sladění jsou i Jung a Tancoš. Bývalí spoluhráči jsou teď v roli nadřízeného a podřízeného, ale náhled na házenou mají podobný. „Rudova vize se shoduje s mojí, házené rozumí, on je vizionář,“ míní kouč. „Ve své pozici má právo říct, jestli se mu něco líbí, nebo nelíbí a jakým směrem by se tým a klub měly ubírat. Musím to respektovat. Ne na všem se shodneme, ale minimálně v 90 procentech ano, to je hodně. Myslím, že jsme se o kus posunuli, ale pracujeme dál.“

Než do Mostu přišel, trénoval Tancoš hlavně muže. „A jsem mile překvapený, jak holky makají, jakou mají vůli, jak atraktivně hrají. V podmínkách, jaké máme, jsou velké profesionálky. A nespletl jsem se, když jsem řekl, že ženské jsou někdy větší tvrďáci než chlapi.“