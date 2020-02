Titul mimochodem. Interliga házenkářek je doplněk, zní z Mostu

Dominanci Most stvrdil sobotním triumfem 35:27 nad Porubou. Tedy nad svým jediným přemožitelem v soutěži. „Prohráli jsme jen jeden zápas, o gól a ještě v okamžiku, kdy jsme hráli Ligu mistrů a museli jsme cestovat,“ připomněl Jung.

Mluvit o suverénní jízdě se zdráhal. „Se Šaľou jsme doma měli prohrát, šílené, jak nám závěr darovala. Michalovce jsme porazili o gól. Bylo to taky v období evropských pohárů.“ Podle Junga rozhodlo, že soupeři ztráceli u slabších. „My se toho vyvarovali. A naše kondiční příprava je neskutečná i v úrovni týmů v Evropě. Projevilo se to v tom, že jsme neměli závažnější zranění.“

Interliga přitom měla pro Most nejnižší prioritu, byla na druhé koleji. Vždy se vklínila mezi zápasy Ligy mistrů nebo pak Poháru EHF. „Když se jede středa - neděle, nemůžete honit víc zajíců najednou. Chceme, aby holky hrály v takovém nasazení a rychlosti, že dva zápasy v týdnu v tomhle tempu nejdou odehrát,“ chápe Jung, a to rychlost plánuje zvýšit. I proto si plácl s trenérem Jiřím Tancošem, bude pokračovat.

Most je na české poměry házenkářský velkoklub, hráčky jsou ve velkém zápřahu. „Letos jsme hráli nebo hrajeme Ligu mistrů, Pohár EHF, interligu, Český pohár, české play off. Plus holky chodí do reprezentace a ta chce, aby pro ně byla vrcholem. Šest soutěží, šílené! Proto v některé části sezony musíme mít jasnou prioritu. Interligu jsme brali jen jako doplňkovou soutěž k evropským pohárům a nesoustředili se na ni.“

Černí andělé útočí na triple. Interligu, pohár a český titul získali už v roce 2018 pod koučem Peterem Dávidem. Ještě blyštivější triple mají z roku 2013, s trenérem Dušanem Polozem zezlátli v evropském Challenge Cupu, české lize a interlize.