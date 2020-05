Házenkáři Lovosic angažovali druhého cizince v historii. Bosňana Berina

„Měli jsme v Lovosicích historicky jeden start makedonského hráče, který se moc nevyvedl, třeba napodruhé to bude lepší,“ přeje si klubový ředitel Vojtěch Srba.

Berin naposledy působil v oddíle Bosna Vispak Visoko, který patří do širší špičky svojí země.

„Cizinec je pro nás ojedinělá záležitost a oživení pro tým. Získali jsme ho přes manažera. Je to malinko naslepo, ale chtěli jsme do rizika jít, abychom tomu dali impuls,“ vysvětlil šéf Lovců s tím, že Berin bude ryzím profesionálem. „Rozpočet to nenavýší, loni jsme totiž jeli s rezervou, protože jsme nenašli adekvátní posilu.“

Testy dalších dvou zahraničních házenkářů zhatila pandemie koronaviru. „Ještě přijde jedna posila, aby tým byl dostatečně kvalitní a široký.“

Lovci už získali spojky Davida Kylíška a Daniela Zourka, kteří ohlásili comeback z Německa. Naopak skončili David Bičiště a Martin Nový, nejisté je, zda zůstane Josef Jonáš, který má ambice jít do ciziny. Mužstvo povede domácí trenérská dvojice Jan Landa - Roman Jelínek.