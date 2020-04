Dlouhán Zourek má vzkřísit házenkáře Lovosic: Těším úplně na všechno

„V Lovosicích se těším úplně na všechno. Je to pro mě velká výzva. Věřím, že se nám povede uhrát nějaký lepší výsledek, než tomu bylo v posledních sezonách. Doufám, že krize kolem koronaviru brzy poleví a my budeme moct hrát před co nejvíce diváky,“ přála si v rozhovoru pro klubový web vytáhlá levá spojka.

Zourek naposledy působil v německém Kastellaun-Simmern, 2. ligu si zahrál v Rostocku, což byla jeho první zahraniční štace po odchodu z Nového Veselí.

„Obrovská životní škola. Poznal jsem, že není všechno zlato, co se třpytí. Nevyšlo vlastně nic podle mých představ. Od trenéra přes tým až po poslední dvě výplaty, které jsem neviděl dodneška. Ale i špatná zkušenost je zkušenost,“ ohlíží se za rostockou misí.

Kdyby prý mohl vrátit čas, asi by si vybral jiný klub a hlavně se naučil řeč. „Jazyková bariéra byla ze začátku velký problém. I tak na to vzpomínám v dobrém. Přece jen 2. bundesligu si už taky v životě nemusím zahrát.“



Do Česka se vrací i kvůli pandemii. „Moje přítelkyně se vlivem aktuální situace nemohla naplno věnovat své práci v lékárně. A já jí slíbil, že když se mnou zkusí život v Německu, tak já s ní zase zkusím zpátky život v Česku.“