Sázka na domácí trenéry. Házenkáře Lovosic povedou Landa s Jelínkem

Teprve 33letý Landa naposledy nastoupil na jaře 2019 coby krizový hrající kouč, o čtyři roky mladší Jelínek ještě v uplynulém ročníku nasázel 38 gólů. „Myslím, že dvojice je vhodně nakombinovaná. Od Honzy tam budou emoce, kvalita a jméno, od Romana rozvaha,“ představuje si Srba.

Klub oznámil, že ryze domácí dvojice má Lovce posunout na příčky, kde je fanoušci byli zvyklí vídat. Tedy v popředí tabulky. „Vzhledem k tomu, že poslední dvě sezony nedopadly podle představ, o ničem jiném mluvit nemůžeme.“

Jan Landa Roman Jelínek (v černém)

Landa v uplynulém ročníku začal coby asistent Pavla Faráře, pak z pracovních důvodů lavičku opustil, po Farářově odvolání ho však klubová generalita povolala nazpět. Měl Lovce dotáhnout do play off, stihl však jediný zápas, pak extraligu stopla pandemie koronaviru.

„Od obou čekám dlouhodobější koncepci, zatím se nám ji v klubu nedařilo provázat všemi složkami. Jelínek už několik let trénuje mládež, základnu zná velmi dobře, navíc je vystudovaný pedagog. Máme větší projekt, zakládáme sportovní třídu na základní škole, dětem se zvětší pohybový objem. A jednotlivé kategorie chceme víc provázat mezi sebou,“ vysvětluje Srba.

„Talentované děti nám jdou do dorostu, v současných ročnících patří k nejlepším v republice. Chceme udělat takové tréninkové prostředí, abychom to do čtyř let mohli zúročit a měli je v áčku.“

Lovosice na novou sezonu zbrojí, už oznámily dva importy z Německa na pozici spojek. Po jedenácti letech se vrátil odchovanec David Kylíšek, klub zlákal i 206 centimetrů vysokého Davida Zourka. „Mužstvo se nám povedlo vhodně doplnit, ještě představíme další dvě posily,“ uvedl Srba.