Házenkáře Lovosic má do play off dostat kouč Landa, nahradil Faráře

dnes 14:28

Do roka a do dne skončil u házenkářů Lovosic trenér Pavel Farář. Po pondělní porážce v Jičíně 23:31, která zkomplikovala cestu do extraligového play off, ho nahradí bývalý reprezentant Jan Landa.

Pavel Farář „Po dvanácti měsících spolupráce s Pavlem jsme se rozhodli jeho působení u týmu po vzájemné dohodě ukončit. Výsledky celku nejsou takové, jaké jsme si všichni představovali, a chceme zkusit dát týmu aspoň krátkodobý impulz ve snaze dosáhnout na play-off,“ řekl na klubovém webu Vojtěch Srba, ředitel Lovců. Hecíř Landa mužstvo převzal s okamžitou platností, vedle Faráře působil zkraje sezony coby asistent. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii Farář nastoupil loni v úvodu března, přesně po dvanácti měsících se jeho mise završila. „Věřil jsem, že dosáhneme na lepší výsledky. Bohužel se mi jako trenérovi nepodařilo hráče přesvědčit o mé trenérské filozofii a nakonec jsme se dohodli na ukončení mého působení u lovosického celku. Děkuji Lovosicím za trenérskou příležitost,“ uvedl Farář. Osmí Lovci mají na poslední pozici pro play off bod náskok před Jičínem, ale horší vzájemnou bilanci. V pátek nastoupí ve Frýdku-Místku, v posledním kole přivítají vicemistra Karvinou. Jičín hraje v Maloměřicích a hostí Frýdek-Místek, hraje tedy s nejslabšími celky soutěže.