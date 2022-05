Jsme schopné přes Plzeň postoupit, tvrdí kynžvartská házenkářka Dresslerová

„S Plzní máme doma lepší bilanci, hlavně díky našim skvělým fanouškům. Věřím, že budeme daleko víc efektivnější, za celý týden se hodně pečlivě připravíme. Ty čtyři góly rozdílu jsou pro nás velká nevýhoda, ale zároveň věřím, že jsme schopné to smazat, hrát vyrovnaný zápas a porazit je o víc než čtyři góly a postoupit,“ věří pivotka Katka Dresslerová. Ve Sportovní hale Milana Prokeše v Lázních Kynžvart se hraje v sobotu od 17 hodin.

V prvním semifinálovém zápase jste prohrály v Plzni s DHC 27:23. V Plzni jste se narodila, vyrůstala a naučila hrát házenou. Byla motivace větší?

Určitě. Znala jsem spoustu lidí v hledišti. Motivace velká, ale na druhou stranu vždy se snažím všechny tyto věci vypustit z hlavy, soustředit se jen na daný zápas.

Ovšem hned v první minutě jste dostala žlutou kartu a ve druhé vyfasovala dvouminutové vyloučení.

Asi to bylo přemotivovaností. Všechny jsme do zápasu šly s velkou chutí, chtěly předvést hodně dobrý výkon. Já asi tak moc chtěla, až jsem z toho udělala hloupou chybu, bylo to hodně zbytečné.

V dalším průběhu přišlo ještě jedno vyloučení.

V deváté minutě jsem měla dvě vyloučení a jednu žlutou kartu. To není absolutně ideální, hrozně mě to mrzelo, štvalo, protože jsem v prvním poločase potom už nemohla holkám nijak pomoci. Rozumnou variantou bylo, že jsem zůstala sedět na lavičce.

Druhý poločas jste už přispěla svým výkonem týmu a také dala dvě branky.

DHC Plzeň má skvělou gólmanku, která podala neuvěřitelný výkon. Já dala dvě branky, jednu střelu neproměnila, ta mě hodně mrzí, míč mi vyklouzl. Potom na mně byly dvě sedmičky a dvouminutový trest. Tudíž nějakým způsobem se prosadit dalo, ale obrana Plzně fungovala dobře.

Utkání bylo vyrovnané až do sedmapadesáté mimuty (23:23), ale v závěru si Plzeň vytvořila čtyřbrankový náskok do odvety.

Hodně jsme doplatily na to, že jsme neproměňovaly, nebyly až tak efektivní. Možná chybělo i trochu štěstíčka. Dostávaly jsme jednoduché góly. Závěr jsme úplně nezvládly.

Nakonec nedobrá výchozí pozice před sobotní domácí odvetou.

Nemáme svěšené hlavy. Týden chceme hodně využít, intenzivně se připravit. Doma rozhodně nedáme Plzni nic zadarmo. Bereme to tak, že to nebyl jeden zápas, ale dva poločasy a u nás budou další dva poločasy, nic není rozhodnuto a porveme se o to.

Ovšem z přijatelného manka, jaké se ještě tři minuty před koncem rýsovalo, je rázem manko čtyřgólové. Dá se smazat?

Určitě, stoprocentně. S Plzní máme doma lepší bilanci, hlavně díky našim skvělým fanouškům. Věřím, že budeme daleko víc efektivnější, za celý týden se hodně pečlivě připravíme. Ty čtyři góly rozdílu jsou pro nás velká nevýhoda, ale zároveň věřím, že jsme schopné to smazat, hrát vyrovnaný zápas a Plzeň porazit o víc než čtyři góly a postoupit.

Házenou jste se učila hrát v brance. Už od prvních házenkářských krůčků jste byla gólmankou?

Od žákovských kategorií jsem se sama postavila do branky. Nějakým způsobem jsem se v tom našla, bavilo mě to. Mým trenérem byl Milan Škvařil, skvělý trenér, s ním mě tréninkové jednotky hodně bavily. Když jsem byla mladší, tak brána pro mě byla akorát.

Vydržela jste to celkem deset let a „přeškolila“ se na pivotku.

Už déle jsem cítila, že chci změnu. V bráně pro mě bylo těžké se psychicky soustředit. Tam se musí s klidnou hlavou čekat na daný okamžik, kdy je potřeba udělat správný zákrok. To jsem úplně nezvládala, byla jsem často nervózní a poslední rok, co jsem chytala, tak už jsem se vůbec neposouvala dál. Hodně jsem i přemýšlela, že bych šla dělat nějaký jiný sport čistě pro radost.

Nakonec se z tohoto rozhodování vyklubala varianta zůstat u házené a stát se pivotkou.

Neuvěřitelně jsem se v tom našla, nemám ani čas přemýšlet nad jinými věcmi. Psychicky je to pro mě mnohem jednodušší. Dokáži se víc koncentrovat, být hlavou čistě jenom na hřišti. Neuvěřitelně mě baví, jak je to kontaktní, jak se tam můžu vybít. To v bráně nešlo. První dva roky jsem to dělala čistě jen pro radost, neměla žádné ambice, a tím se možná posouvala rychleji dopředu a zvládla z části dohnat to, co holky trénují už od mala.

Interligu jste si vyzkoušela už v dresu HC Plzeň v brance. Jaká byla vaše první interligová sezona jako pivotka?

Naprosto neuvěřitelně jsem si to užila. To, že jsem si zahrála interligu i v roli pivota. Každý zápas hrozně velké zkušenosti, hodně emocí, máme skvělou partu a fanoušky. Jsem velmi vděčná, že jsem to ještě mohla zažít. Věřím, že si ještě připíšeme další úspěchy.

Pracuje jako asistentka účetní. Jak se taková činnost skloubí s házenou?

Mám hodně flexibilní pracovní dobu a to jde s házenou úplně skvěle ruku v ruce. Nechybím na žádném tréninku, můžu i na dopolední, můžu absolvovat všechny zápasy, soustředění.