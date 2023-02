Karvinský trenér Brůna: Specialisté na Balkán? Jen když opět postoupíme

Liší se styl vašich balkánských protivníků?

Jednoznačně. Dinamo Pančevo je z nich nejzkušenější, nejlepší mančaft z té trojice.

V čem je jeho síla?

Jsou na tom dobře individuálně, dobře vyškolení. Mají čtyři hráče na spojkách, kteří mohou zaútočit jeden na jednoho doleva i doprava. Mají dobrého pivota, výborné levé křídlo, dobrou obranu i dva zkušené brankáře.

Jedním z gólmanů je Nemanja Marjanović, který patřil do minulé sezony k vašim oporám. Je to komplikace, že vaše mužstvo dokonale zná?

Byl brankářem, který se zajímal i o taktiku. Určitě bude jejich trenérovi při přípravě nápomocný. Zná naše střelce, absolvoval s nimi stovky tréninků, o každém ví skoro všechno. Na druhou stranu i naši hráči vědí, kde má on slabinu v brance, a doufám, že ji využijí.

Předpokládáte, že bude brankářskou jedničkou Pančeva?

Těžko říct. Ze zápasů, co jsme viděli, jsme to nevypozorovali. Fakt nevím, zda u nás nastoupí. Každopádně nás čeká velice silný soupeř.

Potvrzuje Pančevo, že srbská házená je ze zemí bývalé Jugoslávie nejsilnější?

To ano, spolu s chorvatskou. Pančevo je v tamější lize třetí, když ve středu prohrálo o dva góly (na hřišti Dubočicy 25:27). Tři čtyři srbské celky jsou hodně kvalitní.

Vy jste ve středu remizovali v Brně 28:28 a předtím jste doma porazili Lovosice 28:26. Co vám ty duely ukázaly?

Byly to rozdílné zápasy. S Lovosicemi jsme na konci dokázali otočit nepříznivý stav. V Brně jsme třikrát vedli o pět šest gólů, měli jsme utkání dotáhnout a nedat už domácím šanci, ale měli jsme špatné přesilové hry a nakonec jsme rádi i za tu remízu.

Takže to bylo před pohárem takové varování?

Přesně tak. Přesilovky musíme rozhodně zlepšit.