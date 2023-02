Víme, že nám v odvetě budou chtít rozbít hubu, tuší kouč házenkářů Karviné

„Je to dobrý výsledek pro odvetu,“ uznal karvinský trenér Michal Brůna. „Počítali jsme s tím, že pokud v našem bouřlivém prostředí odehrajeme solidní zápas, tak bychom mohli vyhrát o tři čtyři góly. Nakonec je to plus osm.“

Rozhodující byl start do druhé půle, kdy hosté dali gól až po sedmi minutách a 38 vteřinách, přičemž upravili stav na 20:14.

„Po přestávce jsme zlepšili obranu, samozřejmě i s brankářem, kdy Galoš (Galia) všechno zavřel. K tomu jsme i nadále měli výborný útok,“ pochvaloval si Brůna.

Jenže ve 43. minutě hosté faulovali Nantla, načež se strhla hromadná rvačka. U branky Pančeva se do sebe pustili hráči obou celků.

„Neviděl jsem to, ale potká se jeden kohout s druhým, kouknou na sebe, trochu se dotknou a už se to mele,“ řekl karvinský brankář Martin Galia.

„Co říkali kluci, tak do nás, do toho fightu (bitky), naskočili oni. Ta jejich dvacet trojka (Aleksa Miloševič) začal hned granátovat, šel do té rvačky pěstmi, i když se ostatní jen odžďuchovali,“ řekl Michal Brůna.

„Víme, že Balkánci to tak dělají. Jejich poslední záchranná brzda je vyprovokovat konflikt, aby se něco semlelo, aby se zápas zlomil. Ale dopadlo to dobře, nikdo nepřišel k nějaké újmě a my teď víme, že nám u nich v odvetě budou chtít rozbít hubu. Musíme být připraveni.“

Galia dodal, že k vypjatým zápasům patří i šarvátky. „Kluci jsou plni testosteronu, chtěli by se pobít, ale nesmíme se nechat vyprovokovat, musíme udržet chladnou hlavu,“ nabádá spoluhráče Galia. „Ještě že se to udrželo v takových mezích. Polští rozhodčí (Bartosz Leszczynski a Marcin Piechota) byli velmi dobří. Drželi zápas v rukách a nechali nás hrát.“

Zažil zkušený brankář už něco podobného? Usmál se a odpověděl: „Nehraju to první den. Zažil jsem i daleko horší bitky.“

Smutný ze šarvátky byl pančevský brankář Nemanja Marjanovič, který patří k nejvýraznějším hráčům karvinské historie. S klubem získal pět titulů. Domů do Pančeva se vrátil po minulé sezoně.

„Utkání bylo vypjaté. Ale ta rvačka byla zbytečná,“ řekl Marjanovič. „Ani nevím, co se stalo. Byl tam od nás nějaký faul, ale na každou bitku jsou vždy potřeba dvě strany.“

Rozhodčí za strůjce rozmíšky označili karvinského Patrika Fulneka a pančevského Aleksu Miloševiče. Oba vyloučili. Za pět minut dostal červenou kartu i domácí Adam Ptáčník, který tvrdě fauloval.

„Pančevo nás může porazit, jen když se necháme zbytečně vyprovokovat,“ upozornil Martin Galia. „U nich nás nečeká nic lehkého. Bude to tam na nože.“

Odveta v Pančevu se hraje příští týden v sobotu v 18.00.