Karviná zase míří na Balkán, v evropském poháru narazí na „svého“ Marjanoviće

Karvinský trenér Michal Brůna deset vteřin po úterním losu ve Vídni dostal esemesku: „Pokud byste cokoli potřebovali, dejte vědět. Rád pomůžu.“

To se okamžitě ozval brankář Nemanja Marjanović, který s Baníkem získal pět mistrovských titulů. I ten letošní. Po něm se vrátil domů do Srbska a nyní působí v Pančevu...

„Na Nema se těšíme. Dlouho tady hrál. Kluci ho chtěli zase vidět, takže si Pančevo přáli,“ usmál se Michal Brůna.

Moc dobře ale ví, že od Marjanoviće žádné zprávy o sokovi nezíská. „Pomůže nám třeba s pobytem u nich a podobně, ale rozhodně nám neprozradí nic o jejich týmu.“ Podle Brůny to bude naopak. „Nemo dokonale zná náš mančaft, takže spíše bude radit jejich brankářům a trenérovi. V tom mají lehkou výhodu. Naše hráče má načtené. Pomáhal jim při střeleckých trénincích, kam by měli házet. To všechno ví. Ostatně, když tady byl, zajímal se i jako brankář o taktiku, což nebývá až tak běžné.“

Nemanja Marjanović jako protivník bude podle karvinského kapitána Jana Užeka zpestření pohárového souboje. „Působil tady dlouhá léta, dá se říct, že pro karvinskou mládež je ikonou. Bude to zajímavé,“ podotkl Užek, který rehabilituje po operaci zápěstí.

Leč přiznal, že si Pančevo na rozdíl od spoluhráčů nepřál. „Osobně jsem chtěl změnu, abychom pořád nejezdili jen na Balkán, spíše jsem chtěl soupeře ze severu,“ podotkl.

Dinamo Pančevo je po 12. kolech srbské superligy třetí.

„Jejich soutěž je nahoře pořádně našlapaná. Nemají velkou ztrátu na první místo,“ upozornil Michal Brůna na to, že Pančevo zaostává za vedoucí Vojvodinou Novi Sad o bod. „O jejich síle svědčí i to, že v minulém kole poháru v bouřlivé atmosféře zvládli odvetu v Istanbulu s Besiktasem.“ Přes ten Dinamo postoupilo po výhrách doma 30:28 a venku 31:27.

„Mají zkušené borce, jsou hodně velcí, těžcí a vysocí na středním bloku. Bude to střet velkých chlapů,“ dodal Brůna, který doufá, že do únorových zápasů se Karvinští dají zdravotně dohromady.

„U Petra Mokroše to vypadá na rychlejší návrat než v únoru, jak jsme dosud předpokládali,“ zmínil kouč brankáře. „Honza Užek by už možná tento čtvrtek mohl na pět minut naskočit v Jičíně do ligového zápasu, ale uvidíme, co řekne lékař při středeční kontrole. Když mu dá zelenou, mohl by toho více odehrát příští týden ve středu.“ To Baník v poslední letošní zápase hostí v semifinále Českého poháru Zubří.