Karvinským házenkářům vyšla proti Kopřivnici sázka na sedm hráčů v poli

„Nemyslím si, že to bylo tak hrozné, ale dvojka to minimálně byla. Měl jsem ho nechat střílet,“ řekl Zdeněk Čadra, který se do kopřivnického klubu vrátil, protože jen těžce dával dohromady rodinu a civilní zaměstnání manažera se svým působením v profesionálním Baníku Karviná.

Čadra viděl červenou kartu za stavu 18:18, načež Karvinští šňůrou tří gólů šli do vedení a to už nepustili.

„Byl to náročný zápas. Kopřivnice bojovala, dobře bránila, bylo těžké se prosazovat. Dvakrát jsme si vytvořili až pětibrankový náskok, ale domácí se vždycky dotáhli,“ řekl karvinský Dominik Solák. „Ke konci jsme to naší zkušeností a hlavně bojovností zvládli. Jsou to velmi cenné body. Nesmírně si jich vážíme.“

Karvinští podle svého trenéra Michala Brůny rozhodli při hře sedmi proti šesti, byť jim domácí brankář Žingor dal dva góly do prázdné branky. „Přesto na tu naši hru s jedním hráčem v poli navíc nenašli recept,“ uvedl Brůna. „A kdyby Užek proměnil své tři šance za sebou, drama by nebylo.“

Brůna však upozornil, že pivot Jan Užek se do hry vrací po delší pauze, po operaci ruky. A poprvé po dlouhém zranění naskočil i brankář Petr Mokroš. Ale jen do první půle. „Petr měl pěkné zákroky, brzy bude v plné formě, ale museli jsme ho střídat, protože jeho procenta (úspěšnost) byla slabší. Brychlec svou roli v bráně splnil, měl důležité zákroky,“ ocenil mladíka kouč.

Po závěrečném hvizdu karvinský Patrik Fulnek říkal kopřivnickému Marku Bukovskému: „Když jsi šel v útoku proti mě, bylo to jako by na mě jel tank. Říkal jsme si: Co mám dělat?“ Oba se smáli.

Bukovského těšilo, že je obhájce titulu neválcoval. „Bohužel, když jsme se mohli dotáhnout, tak jsme neproměnili vyložené šance a chybovali v obraně,“ povzdechl si.

„Museli jsme dřít, rivalita tam byla. Ale výkon nebyl podle našich představ. Ubojovali jsme to,“ řekl Fulnek.

„Dostala nás jejich hra sedm na šest, v ní nás přehráli,“ uznal kopřivnický Jan Gřes. „K tomu má Karviná výborné pivoty. Víme to, a přesto přes ně dohrávali spoustu akcí. Měli jsme dvě slabší pasáže, kdy jsme hosty pustili až do pětibrankového náskoku.“ Kopřivnický trenér Aleš Chrastina souhlasil, že měli v každém poločase hluchá místa. „Karviná nám odskočila a dotahovat s takovým soupeřem je velice těžké. K tomu, když hosté hráli v sedmi, každá jejich rána z dálky skončila gólem,“ připomněl Chrastina.

Karvinští ani jednou nejvýše pětibrankový náskok neudrželi. „Tady to máme vždycky tak, ale nevím proč,“ přiznal Michal Brůna.