Karvinští házenkáři nakročili do čtvrtfinále Evropského poháru, vyhrála i Dukla

Pančevo nebylo ani jednou ve vedení, v první půli ale drželo s Karvinou krok. Český mistr však zvládl závěr úvodního poločasu, ve kterém si vytvořil náskok tří branek. „V první půli jsme měli trochu slabší obranu a soupeř nás několikrát přečíslil. Moc nám nepomohl ani brankář Mokroš,“ uvedl trenér Michal Brůna.

Po změně stran ale předvedl výborný výkon gólman Martin Galia, který chytil tři sedmičky a připsal si řadu důležitých zákroků. I díky němu Karviná postupně navyšovala skóre a několikrát vedla i o devět branek.

Karvinou střelecky táhl Ondřej Skalický, který dal sedm gólů. Šestkrát se trefil Dominik Solák. Zastavit je nedokázal ani srbský brankář Nemanja Marjanovič, který ještě loni slavil extraligový titul s Karvinou. „Ve druhém poločase nám daleko lépe fungovala obrana. Musím pochválit i Martina Galiu, který doslova zavřel bránu,“ řekl Brůna.

Druhou půli narušila hromadná strkanice, do které se zapojili hráči i realizační týmy obou mužstev. Odveta v Pančevu je na programu příští sobotu. „Čekám, že nám Srbové budou chtít rozbít hubu. Ale my jsme zvyklí a jsme na to připraveni,“ dodal Brůna.

Dukla vyhrála první poločas o tři branky a po přestávce svůj náskok ještě zvyšovala. V závěrečné desetiminutovce ale domácí přestali proměňovat šance a Thunu se podařilo korigovat na přijatelnou porážku o dvě branky. Rovnou polovinu hostujících gólů nastřílel Max Dannmeyer, za Duklu skóroval osmkrát David Šůstek.

„Předvedli jsme solidní bojovný výkon, byli jsme lepším týmem. Všechno vypadalo slibně až do 50. minuty, do kdy jsme si drželi značný náskok. V posledních deseti minutách jsme ale dali bohužel soupeři zbytečně naději,“ uvedl trenér Dukly Michal Tonar

Také Pražané budou hrát odvetu v sobotu. „Thun je silovější než my, proto se v odvetě budeme znovu soustředit na dobrou domluvu v obraně, vzájemné zajišťování a rychlý přechod do útoku. Do Švýcarska se určitě pojedeme poprat o postup, protože jsme sami sobě i fanouškům dokázali, že na čtvrtfinále rozhodně máme,“ řekl Tonar.