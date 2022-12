Karvinští už čekají na dalšího soupeře. Nemůžeme si moc vybírat, ví manažer

Brůnu těšilo, že jim vyšel plán zachytit začátek utkání. „To se nám podařilo disciplinovanou hrou v útoku i obraně a s výborným Galiou v brance. Prakticky už v prvním poločase jsme rozhodli o postupu,“ připomněl Michal Brůna vedení 16:10 a ocenil skalní karvinské příznivce, kteří fandili přímo v Gračanici. Karvinští se nadále potýkají s marodkou. Na delší dobu jsou zranění Jan Užek, Matěj Pelák a také Petr Mokroš, místo něhož opět musel do branky asistent trenéra, třiačtyřicetiletý Martin Galia. Kryl 14 střel, přičemž měl výbornou úspěšnost 42,42 procenta.

Baník kvůli nevyhovující hale hraje významem až třetí evropskou soutěž. Ale i tu si házenkáři pochvalují. „Každý pohár je prospěšný. Je to výborná zkušenost, jakou v extralize nezískáte, protože v Evropě narazíte na odlišné týmy, na jiné styly házené. Hrát evropské poháry je pro nás hodně důležité,“ řekl karvinský křídelník Denis Harabiš, který se dostává do tempa poté, co od března marodil kvůli přetržené Achillově šlaše. Doufá, že se už znovu dostává do dobré formy.

Do konce roku Karviná odehraje už jenom dva duely – ve čtvrtek v 18. kole extraligy nastoupí v Jičíně a ve středu 21. prosince od 17.30 hostí v semifinále Českého poháru Zubří.

Osmifinále EHF European Cupu ji čeká příští rok v únoru. Soupeře se dozví po úterním losu. „Jsme sice mezi nasazenými týmy, ale moc si vybírat nemůžeme. Je tam plno Norů, Švédů, nějací Chorvaté, ale také Dukla Praha a Považská Bystrica,“ řekl karvinský manažer Marek Michalisko.