Přes dvě stě lidí na přípravu? Pozval jsem celou rodinu, smál se Škvařil

„Už v lednu mi v klubu říkali, jestli to můžu zase zorganizovat. Neváhal jsem ani chvíli, do Plzně se vždycky vracím rád. Pro kluky jsem schopný tady leccos připravit a zařídit, jsou tu spokojení,“ usmíval se Milan Škvařil, který za dva týdny oslaví sedmadvacáté narozeniny, po úterní výhře 30:25 nad úřadujícími mistry z Talentu.



Na zápas přišla i slušná návštěva, přes dvě stovky diváků. Překvapilo vás to?

Kdepak, já klukům říkal, že jsem pozval celou rodinu, takže zhruba ty dvě stovky určitě dorazí... (smích) Bylo to moc fajn, tady se mi hraje vždycky fantasticky, vždyť jsem v téhle hale vyrostl.

Takže byť šlo jen o přípravu, vítězství vás potěšilo hodně?

Spoluhráči věděli, že je to pro mě důležitý zápas. Já je žádal, aby k tomu přistoupili zodpovědně, nechtěli jsme tady udělat nějakou ostudu. Jsem moc rád, že mi takhle pomohli. I když bylo v hale velké vedro a na konci už nešlo ani běhat.

V pátek čeká házenkáře Talentu M.A.T. Plzeň další přípravný duel. V hale na Slovanech se od 18 hodin utkají s německým Freibergem, týmem ze čtvrté soutěže.

Hodně času jste odehrál netradičně na pravé spojce. Z nouze?

Zrovna v pondělí se nám zranil levák, momentálně jediný, kterého teď máme na pravou spojku. Musel jsem tam trošku alternovat. Nevadí mi to, ale doufám, že tohle místo nečapnu na celou sezonu.

S Aarau jste v minulé sezoně skončili po základní části třetí, ale hned ve čtvrtfinále vypadli s obhájci titulu z Thunu. Brali to v klubu jako velké zklamání?

Mrzelo nás to všechny. Od roku 2000 nebyl tým po základní části takhle vysoko. Já navíc rozhodující pátý zápas s Thunem hrát kvůli trestu nemohl, i když si o tom myslím svoje. A padli jsme doma v prodloužení, to bylo veliké zklamání.

Do příští sezony budou ambice zase vyšší?

Odešel nám Srb Isailovič, velký levák, který nám hodně pomohl. Uvidíme, jak se s tím na pravé straně popasujeme. Ale koupili jsme kvalitní střední spojku, tam jsme posílili. Můžeme to v zápasech víc protočit a na soupeře tlačit. Věřím, že to příští rok bude zase lepší.

Jak zapadl David Poloz, další bývalý hráč Talentu, kterého jste Aarau loni doporučil?

On má svůj klídek na pravém křídle. (úsměv) Je skvělé, že se my dva spolu můžeme domluvit, co sehrajeme a soupeři nám nerozumí. Takže nám vycházely i nějaké nahazovačky a tak. Zapadl bez potíží.

Jak dlouho budete v Čechách?

Do čtvrtka jsme v Plzni, pak jedeme na turnaj do Lovosic. Tam nás čeká Dukla, německý Hüttenberg a Lovosice. Máme tady takový trip, až v sobotu se vracíme do Švýcarska.

Po sezoně se však špitalo také o tom, že je ve hře váš návrat do Plzně. Co na tom bylo pravdy?

Čekáme doma druhého prcka, nějaké kontakty byly. S Pavlem Drobilem, šéfem plzeňského klubu, se známe velmi dobře, u večere jsme se o tom bavili. Se dvěma dětmi už to v zahraničí není úplně jednoduché. Ale mám ještě smlouvu na dva roky plus opci. Pak se uvidí, co bude dál.