Škvařil se loučil s Aarau. Vzalo mě to, přiznal po bouřlivém aplausu

S klubem se z rodinných důvodů dohodl na předčasném ukončení smlouvy, vrací se do mateřské Plzně, kterou by měl posílit od ledna, nejbližšího přestupního termínu.

„Pro mě to byl neskutečný zážitek, vzalo mě to za srdce. Zažil jsem loučení jiných kluků, to se něco předalo a byl konec. Tady stála dlouho celá hala a tleskala, strašně lidem děkuju. Jsem vděčný, že mě tu měli tak rádi,“ svěřil se 27letý Škvařil.

Navíc jste doma porazili Endingen i s Michalem Tonarem v sestavě jasně 31:19, váš spoluhráč a další explzeňský házenkář David Poloz nastřílel osm branek. Takže ideální loučení?

S Mikym jsme byli v kontaktu už před zápasem a pak i po něm. Stejně jako my mají spoustu zraněných, ale nám ten zápas vyšel skvěle. O to větší jsem měl radost.

Ani vy jste hrát nemohl, jak to vypadá s prstem na levé ruce?

Mám na prsteníčku utrženou šlachu. Naštěstí jsme se s doktory dohodli, že operace nebude nutná. Za šest týdnů mě čeká kontrola, uvidíme, kdy začnu trénovat.

Ve Švýcarsku končíte hlavně z rodinných důvodů?

Přesně tak. Synkovi budou v listopadu dva roky, na konci října čekáme další mimčo, bude to dcerka. Už v létě jsme zvažovali návrat, teď nastala nějaká situace, kvůli které jsme to řešili v rozjeté sezoně. Jsem strašně rád, že se s Aarau rozcházím v dobrém, byl jsem ve Švýcarsku moc spokojený. Končím tam, ale spousta přátel mi zůstane.

Kdy se vracíte do Plzně?

Rodinka už je doma, termín porodu máme 28. října. Já tu zůstanu ještě příští týden, ještě zbývá spousta věcí, které musím zařídit a dobalit. Pak přijede taťka a všechno přestěhujeme do Plzně.

Domluvil jste se i na návratu do mistrovského Talentu. Kdy byste rád naskočil do tréninku?

Samozřejmě co nejdříve, ale uvidíme, jak se bude hojit zranění. S vedením jsme napevno domluvení, že od ledna budu hrát za Plzeň. Dřív to kvůli přestupnímu termínu nejde. Teď se ozvaly i nějaké kluby z Německa, takže nevylučuji, že bych během podzimu někam na krátkodobou výpomoc vyrazil. Ale napevno počítám s tím, že od Nového roku se vrátím do Talentu.

Těšíte se?

Moc! Jsem tady doma, s Plzní už jsem toho zažil hodně. Stejně jako ve Švýcarsku tady máme skvělé fanoušky a já chci hrát házenou hlavně pro lidi. To mě baví nejvíc.

Za deset dnů se v Plzni sejde k tréninkovému kempu i česká reprezentace, kterou v lednu čeká mistrovství Evropy v Rakousku. Porvete se ještě o nominaci?

O kemp v Plzni bohužel kvůli zranění přijdu. Teď těžko říci, jak rychle se dám do formy.