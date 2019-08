První test. Házenkáři Plzně podlehli bundesligovému Magdeburgu

„Pro nás to byl první herní test. Magdeburg k tomu zpočátku přistoupil hodně vlažně, my jsme dokázali dobře trestat jeho chyby a odskočili do vedení 5:1 a 7:2. Ale pak už se začala projevovat jejich síla. Potvrdilo se, že bundesliga je kvalitou někde jinde než česká extraliga,“ uvedl trenér Michal Tonar.

Hodnotit nové tváře moc nechtěl. „Na to je ještě brzy, čas ukáže, zda budou posilami a dokážou převzít v týmu důležité role. Bogdanič měl na hřišti hodně času, protože Honza Stehlík inkasoval brzy přímou červenou kartu. Pohybově je na tom dobře, ale ke střelbě se bohužel příliš nedostal,“ naznačil na adresu pětadvacetiletého Slovince. Kromě Bogdaniče dostali prostor také noví pivoti, Slovák Macháč z Považské Bystrice i mladík Řežnický z pražské Dukly.

„Pomalu si to sedá, musí si zvykat na náš styl obrany. Ale také oni měli ve hře hodně času, protože Kuba Šindelář si přivodil lehký výron,“ uvedl plzeňský trenér.

Už ve čtvrtek se český mistr představí v domácí hale na Slovanech. Od 18.30 hodin nastoupí proti Suhlu, účastníkovi páté německé soutěže. „Věřím, že se postupně budeme zlepšovat. Proti Magdeburgu jsme udělali 17 technických chyb, takové množství by bylo v ostré sezoně nepřípustné,“ doplnil Tonar.