Přišel jsem, abych byl úspěšný, říká slovenská posila házenkářů Plzně

„Jednání s Plzní byla rychlá a korektní, jsem rád, že jsme se domluvili,“ říká pětadvacetiletý slovenský reprezentant Macháč, který už druhý týden poznává nový tým.

Česká extraliga byla pro vás po minulé sezoně prioritou?

Byly tam nabídky ze Španělska, z Německa, ozvaly se i kluby z Maďarska. Ale to už jsem byl rozhodnutý pro Plzeň. Hledali jsme také angažmá, kde by přítelkyně mohla dál studovat vysokou školu. To se povedlo, na Pedagogické fakultě bude pokračovat v magisterském studiu, ruský a anglický jazyk.

V Považské Bystrici jste se potkal i s explzeňským gólmanem Radkem Motlíkem. Řešil jste s ním hodně nové prostředí?

Samozřejmě jsem od něho nějaké informace měl. Říkal, že je tady výborný tým, skvělé podmínky i zázemí. To se potvrdilo, od prvního dne jsem v Talentu moc spokojený. S Radkem už jsme se sešli i tady a popovídali si jako kamarádi.

Co jste věděl o Plzni předtím?

Utkali jsme se loni na turnaji v Jičíně, na dálku jsem sledoval i českou extraligu. Vím, že Plzeň má velmi kvalitní tým a ty nejvyšší cíle.

Talent na jaře slavil mistrovský titul, žene vás i tato touha?

I v Považské jsme měli cíle nejvyšší. Ale co si budeme povídat, na Slovensku máme Tatran Prešov a to je jiná úroveň. Každopádně chci vyhrávat, jsem vítězný typ, někdy trošku nervák... (smích) Ale proto jsem přišel, abych byl s Plzní úspěšný.

S Považskou Bystricí jste si zahrál Pohár EHF i Challenge cup. Těšíte se na poháry i s Talentem?

Určitě je to lákadlo. Jsem součástí slovenské reprezentace a takové zápasy mi mohou jen pomoci. A myslím, že z české extraligy to mám do slovenské reprezentace o něco blíž.

Konkurenci však máte v Plzni velkou. Na postu pivota hraje zkušený Jakub Šindelář, z Dukly přišel i talentovaný Daniel Řežnický. Je to pro vás velká výzva?

To je to nejlepší, co mě mohlo potkat. V Považské jsem hrával prakticky šedesát minut za zápas. Je lepší, když je konkurence větší. O to větší mám i chuť se zlepšovat. A pak už bude na trenérovi, na jak dlouho mě pošle na hřiště.

Bolí příprava pod trenérem Tonarem?

Je to skoro stejné jako všude. Ty první týdny jsou o nabírání kondice. Věc, která se nikomu z nás nelíbí, ale je třeba to odmakat. Těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Kdo nic neošidí, v sezoně to bude mít snazší.