Karvinské nezaskočil tvrdý start Plzně. Dostalo nás to do zápasu, řekl kouč

„Máme první bod, ale série se hraje na tři výhry, takže to nic neznamená,“ prohlásil Dominik Solák, karvinská spojka. „Je to pro nás trochu psychická vzpruha, ale rozhodovat se bude až v dalších zápasech.“

Plzeňští doplatili na příliš tvrdý vstup do utkání, kdy v některých soubojích připomínali řeckořímské zápasníky. Ostatně už ve třetí minutě měli dva vyloučené hráče a v osmé minutě prohrávali 0:5.

„To nás dostalo do zápasu,“ řekl karvinský trenér Michal Brůna. „Věděli jsme, že tvrdé střety musíme čekat. Oni hrají agresivně, tvrdě. Jejich obrana je jedna z nejlepších v lize. Připravovali jsme se na to a kluci věděli, že nemají kecat s rozhodčími, že si jedeme svoje a soustředíme se na sebe.“

Solák souhlasil, že je Plzeň ostrou hrou nezaskočila. „Jsou známí tím, že umějí přitvrdit, jenže ta jejich vyloučení v úvodu jsme trochu využili a i díky tomu vedli. Ale to je házená,“ upozornil Dominik Solák.

„První dvě minuty byly jednoznačné, byl tam zásah do obličeje, ale od Nejdla v tom nebyl úmysl,“ komentoval úvod plzeňský trenér Petr Štochl. „Házená je tvrdý sport, nebylo tam nic zákeřného. Zápasy s Karvinou jsou tvrdé, byly tvrdé a budou tvrdé. S tím žádný velký problém ani jeden z těch týmů nemá.“

Plzeňská spojka Petr Linhart litoval nevydařeného začátku. „Prohrávali jsme nula pět, což rozhodlo, protože o čtyři pět gólů to pak už bylo většinu zápasu. Zvládnout lépe začátek, mohlo to být úplně jiné utkání,“ řekl. Odmítl, že jejich záměrem bylo rozjet střetnutí až přespříliš ostře. „Chtěli jsme k protivníkům přistupovat a přerušovat je, aby se nedostali do kombinací, které hrajou. Bohužel se nám to nepovedlo. Hráli jsme brzo ve čtyřech a to také ovlivnilo utkání,“ uvedl Petr Lihnart.

K tomu hosté vstřelili první gól až v deváté minutě...

„To byl hlavní problém, nefungoval nám útok, hráli jsme hodně pomalu, nebyla tam ta aktivita,“ podotkl Linhart.

Solák si cení toho, že se Karvinští mohli spolehnout jeden na druhého. „V obraně jsme pomohli gólmanům, kteří nás podrželi. A musím pochválit mladého Davida Růžu, který zahrál fantasticky a své šance se zhostil perfektně,“ řekl Dominik Solák.

„Všichni jsme do toho dali sto procent,“ prohlásil David Růža, střední spojka Karviné. „Vyšel nám nástup. Vést nad Plzní 5:0 se často neděje. Díky tomu jsme měli jistotu, že když se nám nepovedou dva tři útoky, tak o vedení nepřijdeme. To se pak hraje lépe.“

Přesto trenér Brůna viděl u svých svěřenců i nedostatky. „Bylo tam dost chyb, hlavně první poločas, kdy jsme dostali několik zbytečných gólů. Druhý poločas nám v obraně haprovala pravá strana, ale měli jsme dostatečný náskok a kontrovali jsme hrou v sedmi proti šesti,“ uvedl Michal Brůna.