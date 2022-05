Házenkářské finále otevřely Patzelova kanonáda a radost Karviné

Karviná s Plzní spolu hrají finále počtvrté za sebou a poslední dva dohrané ročníky ovládli Západočeši. Vítěz základní části Baník výhrou potvrdil bilanci v sezoně: i ve čtvrtém vzájemném zápase se z výhry radoval domácí tým.

Karvinští měli skvělý nástup a v 8. minutě vedli 5:0. Plzni se sice podařilo hrozivou ztrátu snížit, zkorigovali na 4:6, ale blíž než na rozdíl dvou gólů se už v utkání soupeři nepřiblížili.

Vedle tradičního střelce Patzela se mohl Baník opřít také o výkon brankáře Petra Mokroše. „Peťa měl dneska dobrý den. Je po nemoci, jsem rád, že to takhle zvládl,“ řekl České televizi trenér vítězů Michal Brůna. Jeho svěřencům také vycházela hra v útoku bez brankáře. „Hra sedm na šest rozhodla. Z toho jsme jim dávali góly a udržovali náskok do konce,“ dodal.

Nevydařeného úvodu litoval kouč hostů Petr Štochl, podle něhož ale Plzeň naději na obrat měla. „Proti takhle kvalitnímu týmu se ztráta dohání špatně, nicméně dnes to nebyl úplně nejlepší Baník. My tam šance měli, akorát jsme je nevyužili. Celkový pocit je takový, že Karviná utkání mohla odehrát líp a my asi dvakrát tak líp,“ řekl bývalý vynikající brankář.

Zatímco Karviná prošla předchozími dvěma koly play off s jedinou porážkou, Plzeň musela proti Brnu i Zubří bojovat do pátého duelu. „Na další otáčení se úplně netěším, ale doufám, že příští zápasy budou mít větší kvalitu a náboj a tři z nich vyhrajeme my,“ řekl s úsměvem Štochl.