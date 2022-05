Byli jsme odvážnější a agresivnější, pochvaloval si plzeňský házenkář Stehlík

„Spíš to vyplynulo ze hry. Poslední dobou jsem moc nestřílel,“ prohodil sedmatřicetiletý Stehlík po povedeném večeru.

Teď jste to chtěl změnit?

Hodně jsem přihrával do pivota. V důsledku toho se teď oni v každé situaci k pivotu stahovali, já měl tím pádem na střelbu víc prostoru.

I vy jste několikrát skóroval z pozice pivota, kam jste si seběhl.

Jo, to byl záměr. Další varianta, jak zkusit něco na jejich obranu, na co nemusí být připravení.

Vrátili jste Karvinou zpátky na zem? Po prvním utkání mohli mít pocit, že to půjde snadno.

Snad jo... (úsměv)

Co jste změnili oproti úvodnímu duelu série?

Celkově byl náš projev lepší, agresivnější, s větším nasazením a odvahou. Hráli jsme s větší chutí.

Hrálo se v parádní atmosféře. Dorazili i fanoušci Karviné, ti plzeňští vytvořili v hledišti oranžové peklo. Nabudilo vás i tohle?

Určitě. Tohle k finále patří a je jen dobře, že fanoušků je na obou stranách tolik. Kdyby byly prázdné tribuny, je to smutný.

V sezoně zatím mezi vámi vždy poměrně snadno vyhrával domácí tým. Jak to teď zlomit a v sobotu uspět v Karviné?

Minule jsme tam hráli celý zápas špatně, k tomu ještě hůř začali. Pokud zopakujeme výkon jako teď v Plzni, budou to mít s námi těžké



Podařilo se vám uhlídat i Vojtěcha Patzela, jejich kanonýra. I to je cesta, jak je zlomit?

I to bylo důležité. Jak jsem říkal, celkově byla obrana byla lepší, i gólmanům se víc dařilo. Je jen dobře, když máme dva kvalitní brankáře. A když se nedaří jednomu, podrží to druhý. Ať je to Hery nebo Kája, který to teď vzadu skvěle zavřel.

Můžete se ještě s Karvinou vůbec něčím překvapit?

Spíš je to o tom, jak rychle zareagujete na něco, co soupeř zkusí změnit. Platí to na obou stranách. Karviná je kvalitní tým, má výborné hráče. My musíme být naprosto precizní, abychom je přehráli.

Cestu do finále měl Baník snadnější, sil vám zbylo ještě dost?

My jsme na ty dlouhé série zvyklí... (smích) Myslím, že je to vyrovnané, oni toho zase moc nenastřídají, netočí některé posty tolik.