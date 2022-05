Karvinský házenkář Solák po výhře: Šli jsme na to hlavou a nasazením

„Máme první bod, ale série se hraje na tři výhry, takže to nic neznamená,“ prohlásil karvinský Dominik Solák. „Je to pro nás trochu psychická vzpruha, ale rozhodovat se bude až v dalších zápasech.“

Jak moc vám pomohlo, že soupeř hrál už ve třetí minutě v oslabení?

Trochu jsme toho využili a i díky tomu jsme vedli. Ale to je házená.

Takže vás tvrdým vstupem do utkání nepřekvapili?

Ne. To je jejich hra. Jsou známí tím, že umějí přitvrdit. Mají zkušený tým. Přece jen s nimi hrajeme už nějakou dobu. Víme, že se tak prezentují. Mají dobře zvládnutou obranu 1 - 5. Hodně to hrotí. My jsme ale také začali tvrdě a celkem dobře jsme bránili, pomohli jsme gólmanům, kteří nás podrželi. A musím pochválit mladého Davida Růžu, který dneska zahrál fantasticky a své šance se zhostil perfektně.

Čím jste Plzeň přehráli, že jste ji ani jednou nepustili do vedení?

Šli jsme na to hlavou a nasazením. Hned ze startu jsme vedli 5:0. Trochu jsme je zaskočili a měli jsme více sil, byli jsme na ně dobře připraveni, i když jsme dělali i chyby. Ty ale budou vždycky. Mohlo to skončit i větším rozdílem, ale důležitý je první bod a ke konci se utkání už dohrávalo.

Co se dá čekat od druhého duelu ve středu v Plzni?

My si teď musíme hlavně odpočinou, podívat se na video. Už se nemáme čím moc překvapit. Zase to bude o větším srdíčku, které jsme dnes měli my. Všichni, kdo nastoupili na hřiště, předvedli super výkon. Mohli jsme se jeden na druhého spolehnout, což šlo vidět. A musím poděkovat fanouškům za skvělou kulisu.

Vy jste kvůli zranění vynechal čtvrtfinále. Už jste se dostal zpátky do tempa?

No... Není to ještě stoprocentní, ale jsem schopný hrát. Jsem rád, že nějakým způsobem mohu klukům pomoci. Jsem šťastný, že hraju a že vedeme 1:0.