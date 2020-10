Nový lídr extraligy. Kopřivničtí házenkáři ubránili karvinské střelce

Jen osm gólů vstřelili Karvinští ve druhé půli. Neprobili se přes tvrdou kopřivnickou obranu, a když se přece jen dostali ke střele, zastavil je brankář Admella.

„Náš útok byl tentokrát horší než v minulém kole. Dát dvacet gólů, s tím se vyhrát nedá. Přitom naše obrana nebyla úplně špatná, když jsme venku dostali dvacet sedm branek...“ řekl karvinský kapitán Jan Užek.

„Porazit Karvinou o sedm gólů je skvělé,“ řekl kopřivnický trenér Lubomír Veřmiřovský.

Potvrdil, že uspěli díky výborné obraně. „Velice dobře jsme bránili jedna pětku celých šedesát minut. Akorát v prvním poločase jsme dělali hloupé technické chyby. Nezískali jsme sedm odražených balonů, ze kterých hosté dali jednoduché branky. V trháku i přechodu do útoku jsme zbytečně ztráceli balony, a to už po přestávce nebylo.“

Marek Bukovský, kopřivnická spojka, řekl, že až na samotný závěr to byl vyrovnaný zápas. „Karvinští ke konci potřebovali tlačit a dorovnat skóre a my jsme je ubránili a proměnili svoje šance,“ uvedl Bukovský. „Ale naše defenziva byla dneska famózní. Obrana plus brankář jsou vždy spojité nádoby a to nám fungovalo.“

Jen ho mrzelo, že v prvním poločase nezískávali odrážené míče. „Hosté nám tak dávali jednoduché branky,“ podotkl Bukovský.

Co pro Kopřivnici znamená další cenná výhra? „Nezaručuje nám, že příště zase vyhrajeme,“ zmínil Veřmiřovský sobotní duel na hřišti dalšího silného protivníka Dukly Praha. „Z vítězství se můžeme radovat jeden den, ale druhý se musíme vrátit zpátky na zem a makat, protože jinak nás ostatní týmy přejedou. Extraliga je letos nesmírně vyrovnaná.“

Pro Karvinou je to první prohra v soutěži. „Možná přišla příliš brzy, ale musíme se oklepat, protože už v neděli máme doma Lovosice,“ upozornil Jan Užek.



Strabag extraliga házenkářů 4. kolo: Kopřivnice - Karviná 27:20 (10:12)

Nejvíce branek: Fulnek 9, Střelec 4, Donoso 4/3 - Patzel 8/1, Solák 4/2, Skalický 3.